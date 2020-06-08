Вологодских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. В Вологодской области начнется массовое тестирование работников медорганизаций на наличие антител к коронавирусу, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Для проведения исследования подготовлена одна тысяча тестов. Еще столько же в регион поступит завтра. В первую очередь тесты предназначены для медицинских работников, так как они работают в группе риска, непосредственно контактируют с больными", - сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.
Планируется, что протестируют на антитела к коронавирусу медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 или с подозрением на него, а также медперсонал и водителей скорой помощи, участвующих в транспортировке больных. Это работники Областной инфекционной больницы, Вологодской горбольницы № 1, Областной клинической больницы № 2 в Череповце, Череповецкой городской больницы, Череповецкой станции скорой помощи и Станции скорой помощи им. Н.Л. Турупанова в Вологде.
По информации пресс-службы главы региона, сейчас в области имеются условия для проведения ИФА-диагностики, в том числе оборудование и обученные кадры. Исследования будут проводить лаборатории Вологодского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также Вологодская областная клиническая больница №2.
Ожидается, что по результатам тестирований будут скорректированы профилактические и противоэпидемиологические мероприятия. Пока в Вологодской области действует первый этап снятия ограничений по коронавирусу и идет подготовка ко второму этапу, который предполагает открытие магазинов непродовольственных товаров площадью 400 квадратных метров и некоторых образовательных учреждений.
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