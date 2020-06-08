Вологодских медиков протестируют на наличие антител к COVID-19

"Для проведения исследования подготовлена одна тысяча тестов. Еще столько же в регион поступит завтра. В первую очередь тесты предназначены для медицинских работников, так как они работают в группе риска, непосредственно контактируют с больными", - сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По информации пресс-службы главы региона, сейчас в области имеются условия для проведения ИФА-диагностики, в том числе оборудование и обученные кадры. Исследования будут проводить лаборатории Вологодского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, а также Вологодская областная клиническая больница №2.