Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кубы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья в ходе телефонного разговора подтвердили неприятие применения односторонних санкций, говорится в сообщении МИД РФ.
"Министры обсудили некоторые сюжеты латиноамериканской повестки дня, включая текущую ситуацию вокруг внутриколумбийского урегулирования с учётом роли Кубы как одной из стран-гарантов переговорного процесса. Подтверждено полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций", - говорится в сообщении.
Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в плане взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что власти США добавили в черный список еще семь кубинских организаций. Среди них финансовая организация FINCIMEX, три гостиницы, два центра подводного плавания и один морской парк для туристов. По словам госсекретаря Майка Помпео, все эти организации связаны с военными, а прибыль от данных объектов "режим Кастро" использует для "угнетения кубинского народа и финансирования своего вмешательства в Венесуэлу за счет кубинского народа или частного предпринимательства на Кубе".
Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году. В конце 2014 года страны объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений, а в июле 2015-го восстановили дипломатические отношения. Впоследствии Вашингтон и Гавана подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго так и не было отменено. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Американское правительство ввело ряд санкций против Кубы.
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В начале 2019 года администрация Трампа объявила, что Штаты со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. В середине сентября президент США подписал указ о продлении торгового эмбарго на один год.
Позже Штаты ввели санкции также против Рауля Кастро, об этом стало известно 26 сентября. По словам Помпео, США внесли Кастро и его семью в санкционные списки за причастность к нарушению прав человека. Это решение раскритиковала не только Гавана, но и Москва. Глава МИД Кубы Паррилья на Генассамблее ООН заявил, что страна осуждает введенные ограничения. В российском внешнеполитическом ведомстве санкции против Кастро назвали бессмысленным и недостойным шагом.