Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T18:16
https://ria.ru/20200608/1572645082.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кубы
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324008_0:71:2000:1196_1036x0_80_0_0_6150befc5a7745297d460ae83273fb91.jpg
РИА Новости

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кубы

18:16 08.06.2020
180
© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его кубинский коллега Бруно Родригес Паррилья в ходе телефонного разговора подтвердили неприятие применения односторонних санкций, говорится в сообщении МИД РФ.
"Министры обсудили некоторые сюжеты латиноамериканской повестки дня, включая текущую ситуацию вокруг внутриколумбийского урегулирования с учётом роли Кубы как одной из стран-гарантов переговорного процесса. Подтверждено полное созвучие позиций двух стран в поддержку основополагающих целей и принципов Устава ООН, принципиальное неприятие практики применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:20
Лавров и Чавушоглу обсудили региональные проблемы
Главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по актуальным аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в плане взаимодействия в борьбе с распространением пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что власти США добавили в черный список еще семь кубинских организаций. Среди них финансовая организация FINCIMEX, три гостиницы, два центра подводного плавания и один морской парк для туристов. По словам госсекретаря Майка Помпео, все эти организации связаны с военными, а прибыль от данных объектов "режим Кастро" использует для "угнетения кубинского народа и финансирования своего вмешательства в Венесуэлу за счет кубинского народа или частного предпринимательства на Кубе".
Торговое эмбарго в отношении Кубы было введено США в 1962 году. В конце 2014 года страны объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений, а в июле 2015-го восстановили дипломатические отношения. Впоследствии Вашингтон и Гавана подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго так и не было отменено. Однако в июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника Барака Обамы по нормализации отношений с Гаваной. Американское правительство ввело ряд санкций против Кубы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
3 июня, 19:44
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
В начале 2019 года администрация Трампа объявила, что Штаты со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. В середине сентября президент США подписал указ о продлении торгового эмбарго на один год.
Позже Штаты ввели санкции также против Рауля Кастро, об этом стало известно 26 сентября. По словам Помпео, США внесли Кастро и его семью в санкционные списки за причастность к нарушению прав человека. Это решение раскритиковала не только Гавана, но и Москва. Глава МИД Кубы Паррилья на Генассамблее ООН заявил, что страна осуждает введенные ограничения. В российском внешнеполитическом ведомстве санкции против Кастро назвали бессмысленным и недостойным шагом.
300001
Обсудить 0
Дональд ТрампМИД КубыГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровРауль КастроКубаВенесуэлаООНСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США расширил список санкций по Ирану
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число жертв коронавируса возросло до 93
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
США подтвердили переговоры с Россией по ядерным вооружениям
Строительство газопровода Северный поток-2
В бундестаге ответили на обвинения в "предательстве Европы"
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО призвал реагировать на усиление Китая
Американские флаги в Вашингтоне
Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг считает, что НАТО надо вести диалог с Россией
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым
Путин согласился поддержать территорию Заонежья в Карелии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с вице-премьером ПНС Ливии Ахмедом Майтигом
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Турции
Протестующие в Вашингтоне
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Талия Хабриева на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин присвоил Хабриевой звание "Заслуженный деятель науки"
Медсестры в защитных масках на праздновании Международного дня медицинской сестры в Ухане, Китай
В Ухане рассказали о выявленных бессимптомных носителях коронавируса
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии
СМИ назвали дату переговоров России и США по ядерным вооружениям
Газораспределительная станция ОАО Газпром
"Газпром" назвал условие для переговоров с Минском о новых поставках газа
Медицинские маски
Ученые подтвердили, что ношение масок замедляет распространение COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:41В США умерла певица Бонни Поинтер
07:34В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
07:30В Киргизии выявили 23 новых случая коронавируса
07:28Кипр возобновляет авиасообщение с другими странами
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
Лента новостейМолния