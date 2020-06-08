Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Кубы

В начале 2019 года администрация Трампа объявила, что Штаты со 2 мая не будут откладывать применение закона Хелмса-Бертона от 1996 года, который распространяет экономические ограничения не только на Кубу, но и на иностранные компании, сотрудничающие с ней, в том числе и за извлечение выгоды от собственности, изъятой после революции у граждан США. В середине сентября президент США подписал указ о продлении торгового эмбарго на один год.