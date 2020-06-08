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Краснодарский край
2020-06-08T17:48
https://ria.ru/20200608/1572643815.html
На Кубани число придорожных ярмарок вырастет на 7%
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РИА Новости

На Кубани число придорожных ярмарок вырастет на 7%

17:48 08.06.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПродажа овощей на ярмарке
Продажа овощей на ярмарке
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Продажа овощей на ярмарке. Архивное фото
КРАСНОДАР, 8 июн - РИА Новости. Текущим летом количество придорожных ярмарок в Краснодарском крае вырастет на 7% и составит более 350, сообщает администрация региона.
Как пояснили краевые власти, придорожный сервис в регионе развивается по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева.
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"Всего в пик курортного сезона вдоль автодорог края планируется открыть 356 ярмарок, из них около 180 с зонами отдыха для туристов", - отметили в ведомстве, уточнив при этом, что количество таких объектов увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом.
"Придорожные ярмарки выполняют сразу несколько значимых функций. Во-первых, для многих производителей этот формат – единственный гарантированный канал сбыта продукции. Во-вторых, жители региона смогут приобрести продукцию практически "с поля", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного.
По его словам, покупатели могут быть уверены в качестве и безопасности продукции. "Специалисты департамента следят за соблюдением требований законодательства. Особое внимание уделяется наличию необходимой документации на товар, его качеству и условиям хранения продукции", - уточнили в ведомстве. Там также отметили, что помимо установки беседок для отдыха посетителей, объекты обеспечиваются терминалами для безналичной оплаты услуг.
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