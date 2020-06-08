На Кубани число придорожных ярмарок вырастет на 7%

"Всего в пик курортного сезона вдоль автодорог края планируется открыть 356 ярмарок, из них около 180 с зонами отдыха для туристов", - отметили в ведомстве, уточнив при этом, что количество таких объектов увеличится на 7% по сравнению с прошлым годом.

"Придорожные ярмарки выполняют сразу несколько значимых функций. Во-первых, для многих производителей этот формат – единственный гарантированный канал сбыта продукции. Во-вторых, жители региона смогут приобрести продукцию практически "с поля", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного.

По его словам, покупатели могут быть уверены в качестве и безопасности продукции. "Специалисты департамента следят за соблюдением требований законодательства. Особое внимание уделяется наличию необходимой документации на товар, его качеству и условиям хранения продукции", - уточнили в ведомстве. Там также отметили, что помимо установки беседок для отдыха посетителей, объекты обеспечиваются терминалами для безналичной оплаты услуг.