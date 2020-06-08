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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-06-08T17:22
https://ria.ru/20200608/1572642077.html
В Верхневолжье создана многоуровневая система защиты от лесных пожаров
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РИА Новости

В Верхневолжье создана многоуровневая система защиты от лесных пожаров

17:22 08.06.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС Евгений Зиничев во время обсуждения готовности области к тушению ландшафтных пожаров
Губернатор Тверской области Игорь Руденя и глава МЧС Евгений Зиничев во время обсуждения готовности области к тушению ландшафтных пожаров
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 8 июн - РИА Новости. В этом году к тушению лесных пожаров в Тверской области могут быть привлечены 1836 человек и 921 единица техники, действуют 57 мобильных групп, которые ведут патрулирование по 187 наземным маршрутам протяженностью почти 13 тысяч километров, сообщает пресс-служба областного правительства.
В понедельник готовность области к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года обсуждалась на совещании с участием губернатора области Игоря Рудени, главы МЧС Евгения Зиничева и генерального директора ПАО "Россети" Павла Ливинского.
"Совершили облет территории – видим, что обстановка с природными пожарами в регионе на сегодняшний день благоприятная, термоточек не наблюдается. Весеннее половодье на территории области тоже завершилось без осложнений. Проведена огромная работа по обводнению торфяников. Еще одна хорошая тенденция – тушение пожаров в первый же день их возникновения", – сказал, открывая совещание глава МЧС, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.
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Руденя отметил, что в области реализуется программа обводнения торфяников, ежегодно она охватывает порядка тысячи гектаров. Всего с 2014 года в регионе обводнены 11 тысяч гектаров торфяников. Область также наращивает лесной фонд. Сейчас в Верхневолжье насчитывается почти 5 миллионов гектаров лесов.
"Мы сформировали многоуровневую систему защиты от лесных пожаров. 27 марта у нас введен особый пожароопасный период, он сохраняется до 1 июля. Обеспечена подготовка необходимых сил и средств, совместно с главами муниципалитетов реализуются профилактические меры. Кроме того, выделены дополнительные средства на привлечение вертолетов МЧС для патрулирования лесов", – сказал глава региона.
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Тверская областьИгорь Руденя
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