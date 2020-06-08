В Верхневолжье создана многоуровневая система защиты от лесных пожаров

ТВЕРЬ, 8 июн - РИА Новости. В этом году к тушению лесных пожаров в Тверской области могут быть привлечены 1836 человек и 921 единица техники, действуют 57 мобильных групп, которые ведут патрулирование по 187 наземным маршрутам протяженностью почти 13 тысяч километров, сообщает пресс-служба областного правительства.

В понедельник готовность области к тушению ландшафтных пожаров в пожароопасный сезон 2020 года обсуждалась на совещании с участием губернатора области Игоря Рудени , главы МЧС Евгения Зиничева и генерального директора ПАО "Россети" Павла Ливинского.

"Совершили облет территории – видим, что обстановка с природными пожарами в регионе на сегодняшний день благоприятная, термоточек не наблюдается. Весеннее половодье на территории области тоже завершилось без осложнений. Проведена огромная работа по обводнению торфяников. Еще одна хорошая тенденция – тушение пожаров в первый же день их возникновения", – сказал, открывая совещание глава МЧС, слова которого цитирует пресс-служба областного правительства.

Руденя отметил, что в области реализуется программа обводнения торфяников, ежегодно она охватывает порядка тысячи гектаров. Всего с 2014 года в регионе обводнены 11 тысяч гектаров торфяников. Область также наращивает лесной фонд. Сейчас в Верхневолжье насчитывается почти 5 миллионов гектаров лесов.