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2020-06-08T16:29
https://ria.ru/20200608/1572638468.html
Джонсон осудил снос памятника работорговцу XVII века в Бристоле
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РИА Новости

Джонсон осудил снос памятника работорговцу XVII века в Бристоле

16:29 08.06.2020
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© AP Photo / PA/Ben BirchallПротестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter
© AP Photo / PA/Ben Birchall
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает снос памятника в Бристоле преступлением, причастные должны быть привлечены к ответственности, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
В минувшие выходные в нескольких городах Британии прошли акции памяти погибшего американца Джорджа Флойда. Сами шествия и митинги прошли мирно, однако примкнувшие к митингующим радикалы и члены "антифа" пытались спровоцировать беспорядки и нападали на полицию. В Бристоле хулиганы свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей.
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"Премьер считает, что страна должна следовать демократическому процессу. Люди могут организовывать кампании за удаление памятника, но то, что случилось вчера, является преступлением. Когда нарушается уголовное законодательство, а это неприемлемо, полиция привлекает к ответственности причастных", - сказал журналистам представитель канцелярии.
По его словам, Джонсон понимает чувства людей, но в Британии изменения проводятся демократическим путем.
"Если люди хотят убрать памятник, они должны действовать демократическим путем", - добавь представитель премьера, отказавшись говорить о том, поддерживает ли Джонсон идею сноса памятников спорным историческим фигурам.
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Вокруг инцидента со статуей Колстона разгорелась общественная дискуссия. Часть парламентариев и общественных деятелей, а также руководство Скотланд-Ярда выступило с критикой действий местной полиции, не обеспечившей сохранность памятника. Многие считают, что нельзя было допускать случившегося. Но часть политиков, в частности, лейбористов, заявила, что монументы в честь людей, обстоятельства жизни которых могут в наши дни вызывать споры, необходимо убрать с улиц британских городов.
В понедельник глава местной полиции Энди Марш заявил, что полицейские не препятствовали снесшим статую хулиганам из-за опасений возникновения беспорядков. Однако, по словам Марша, причастные к преступлению уже идентифицированы.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, как полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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Борис ДжонсонСкотленд-ЯрдВеликобританияБристоль (город)СШАВ мире
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