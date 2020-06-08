Джонсон осудил снос памятника работорговцу XVII века в Бристоле

Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter

© AP Photo / PA/Ben Birchall Протестующие бросают статую работорговца Эдварда Кольстона в гавань Бристоля во время акции протеста Black Lives Matter

ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает снос памятника в Бристоле преступлением, причастные должны быть привлечены к ответственности, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.

В минувшие выходные в нескольких городах Британии прошли акции памяти погибшего американца Джорджа Флойда. Сами шествия и митинги прошли мирно, однако примкнувшие к митингующим радикалы и члены "антифа" пытались спровоцировать беспорядки и нападали на полицию. В Бристоле хулиганы свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался работорговлей.

"Премьер считает, что страна должна следовать демократическому процессу. Люди могут организовывать кампании за удаление памятника, но то, что случилось вчера, является преступлением. Когда нарушается уголовное законодательство, а это неприемлемо, полиция привлекает к ответственности причастных", - сказал журналистам представитель канцелярии.

По его словам, Джонсон понимает чувства людей, но в Британии изменения проводятся демократическим путем.

"Если люди хотят убрать памятник, они должны действовать демократическим путем", - добавь представитель премьера, отказавшись говорить о том, поддерживает ли Джонсон идею сноса памятников спорным историческим фигурам.

Вокруг инцидента со статуей Колстона разгорелась общественная дискуссия. Часть парламентариев и общественных деятелей, а также руководство Скотланд-Ярда выступило с критикой действий местной полиции, не обеспечившей сохранность памятника. Многие считают, что нельзя было допускать случившегося. Но часть политиков, в частности, лейбористов, заявила, что монументы в честь людей, обстоятельства жизни которых могут в наши дни вызывать споры, необходимо убрать с улиц британских городов.

В понедельник глава местной полиции Энди Марш заявил, что полицейские не препятствовали снесшим статую хулиганам из-за опасений возникновения беспорядков. Однако, по словам Марша, причастные к преступлению уже идентифицированы.