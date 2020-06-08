Совет по реализации госполитики по защите детей обсудит тему выплат

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проведет 9 июня совещание с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, на повестке – темы финансовой поддержки, организация летнего отдыха и обсуждение опыта дистанционного обучения.

По словам Матвиенко, в ходе мероприятия планируется обсудить принятые на федеральном уровне меры поддержки семьи и детей и вопросы их реализации в регионах. Речь пойдет о прямых выплатах из федерального бюджета для всех без исключения семей с детьми, о перечислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, о двукратном увеличении пособия на ребенка до полутора лет, передает слова спикера пресс-служба СФ.

Будут рассмотрены и лучшие региональные практики по дополнительной поддержке детей в условиях распространения коронавирусной инфекции, сказала председатель СФ.

Она отметила, что выделенные на эти цели на федеральном уровне средства уже начали поступать адресатам. Вместе с тем, по словам сенатора, из регионов приходят сигналы о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты.

"Такие бюрократические "узлы" надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили свои нервы и время на получение положенной им помощи. Нужно продолжать работу в таком же конструктивном ключе, не допуская сбоев", - подчеркнула Матвиенко.