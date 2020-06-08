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2020-06-08T16:06
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Совет по реализации госполитики по защите детей обсудит тему выплат
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РИА Новости

Совет по реализации госполитики по защите детей обсудит тему выплат

16:06 08.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко проведет 9 июня совещание с членами совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, на повестке – темы финансовой поддержки, организация летнего отдыха и обсуждение опыта дистанционного обучения.
По словам Матвиенко, в ходе мероприятия планируется обсудить принятые на федеральном уровне меры поддержки семьи и детей и вопросы их реализации в регионах. Речь пойдет о прямых выплатах из федерального бюджета для всех без исключения семей с детьми, о перечислении ежемесячных пособий на детей в возрасте от трех до семи лет, о двукратном увеличении пособия на ребенка до полутора лет, передает слова спикера пресс-служба СФ.
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Будут рассмотрены и лучшие региональные практики по дополнительной поддержке детей в условиях распространения коронавирусной инфекции, сказала председатель СФ.
Она отметила, что выделенные на эти цели на федеральном уровне средства уже начали поступать адресатам. Вместе с тем, по словам сенатора, из регионов приходят сигналы о трудностях при взаимодействии между органами власти, обеспечивающими эти выплаты.
"Такие бюрократические "узлы" надо оперативно развязывать, чтобы люди не тратили свои нервы и время на получение положенной им помощи. Нужно продолжать работу в таком же конструктивном ключе, не допуская сбоев", - подчеркнула Матвиенко.
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На повестке совещания также подготовка к летней оздоровительной кампании 2020 года. Члены совета и руководители субъектов расскажут о существующих проблемах в организации отдыха детей и подходах к их решению. Планируется также обсудить первые итоги организации учебного процесса в дистанционном режиме, вопросы донастройки дистанционного образования в условиях чрезвычайной ситуации.
В совещании примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр просвещения Сергей Кравцов, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, представители общественных организаций.
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