ОП объявила конкурс в общественные советы при федеральных органах власти

Конкурс, как отмечено на сайте, распространяется на общественные советы при Министерстве энергетики Российской Федерации (32 человека), Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (24 человека), Федеральном медико-биологическом агентстве (24 человека), Федеральном агентстве лесного хозяйства (16 человек), Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (32 человека) и Федеральном агентстве по недропользованию (36 человек). Донабор ведется в общественный совет при Федеральной таможенной службе (9 человек).