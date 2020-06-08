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ОП объявила конкурс в общественные советы при федеральных органах власти
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РИА Новости

ОП объявила конкурс в общественные советы при федеральных органах власти

15:51 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Общественная палата РФ объявила конкурс в общественные советы при федеральных органах власти, подать заявку можно будет до 3 июля, говорится на сайте ОП РФ.
"С 15 июня по 3 июля 2020 года Общественная палата Российской Федерации принимает заявления от граждан, представленных некоммерческими организациями, для участия в конкурсном отборе в составы общественных советов", - говорится на сайте.
Конкурс, как отмечено на сайте, распространяется на общественные советы при Министерстве энергетики Российской Федерации (32 человека), Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (24 человека), Федеральном медико-биологическом агентстве (24 человека), Федеральном агентстве лесного хозяйства (16 человек), Федеральной службе по надзору в сфере транспорта (32 человека) и Федеральном агентстве по недропользованию (36 человек). Донабор ведется в общественный совет при Федеральной таможенной службе (9 человек).
"Прием оригиналов документов осуществляется с 15 июня по 10 июля 2020 года включительно", - указано на сайте.
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
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