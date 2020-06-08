Чартеры с туристами из Москвы в Хакасию могут начать летать с 19 июля

По словам собеседницы агентства, у республиканских властей действительно есть договоренность с компанией Anex Tour, которая уже открыла продажу туров в Хакасию, составлены туристические маршруты.

"По информации минэкономразвития Хакасии, открытие продаж пакетных туров в Хакасию состоялось в начале июня 2020 года. Полетная программа авиаперевозчика AZUR air по маршруту "Москва - Абакан - Москва" планируется с 19 июля по 13 сентября 2020 года еженедельно по воскресеньям. Стоимость туров с чартерным перелетом из Москвы начинается от 69 тысяч рублей на неделю и от 104 тысяч рублей на 14 дней за двоих, а недельные экскурсионные пакеты со специальным маршрутом — от 89 тысяч рублей за двоих", - сказала Семенова.