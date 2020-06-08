Чартеры с туристами из Москвы в Хакасию могут начать летать с 19 июля

Ранее замглавы кабмина РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Ростуризм, туроператоры, железнодорожные и авиакомпании откроют более 10 новых внутренних туристических маршрутов за лето. Это маршруты по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай.
По словам собеседницы агентства, у республиканских властей действительно есть договоренность с компанией Anex Tour, которая уже открыла продажу туров в Хакасию, составлены туристические маршруты.
"По информации минэкономразвития Хакасии, открытие продаж пакетных туров в Хакасию состоялось в начале июня 2020 года. Полетная программа авиаперевозчика AZUR air по маршруту "Москва - Абакан - Москва" планируется с 19 июля по 13 сентября 2020 года еженедельно по воскресеньям. Стоимость туров с чартерным перелетом из Москвы начинается от 69 тысяч рублей на неделю и от 104 тысяч рублей на 14 дней за двоих, а недельные экскурсионные пакеты со специальным маршрутом — от 89 тысяч рублей за двоих", - сказала Семенова.
По ее данным, Anex Tour имеет прямые контракты с объектами размещения в республике. К ним относятся загородный отель "Гладенькая", отель "Борус", база отдыха "Ергаки" и курорт "Озеро Шира", который предлагает услуги санаторно-курортного лечения. В предложенных объектах размещения есть все необходимое для полноценного отдыха туристов.
Помимо базовых пакетных туров, подготовлены экскурсионные туры со специальной программой по главным туристическим местам Хакасии. Всего в ассортименте представлено порядка 10 типов туров продолжительностью 8 дней.
"Экскурсионные туры включают в себя размещение в отеле выбранной категории, перелет, трансфер, питание по программе, услуги гида и организованный маршрут путешествия. В рамках экскурсионных туров отдыхающие могут посетить три региона Сибири за одну неделю — это Красноярский край, Хакасия и Тыва", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что некоторые программы имеют менее насыщенную программу, предлагая туристам самостоятельно корректировать маршрут для знакомства с республикой.