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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2020-06-08T15:42
https://ria.ru/20200608/1572635029.html
Казани могут присвоить звание "Город трудовой доблести"
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РИА Новости

Казани могут присвоить звание "Город трудовой доблести"

15:42 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости. Более 2,4 миллиона человек поддержали инициативу о присвоении Казани почетного звания "Город трудовой доблести", соответствующие ходатайства президента Татарстана Рустама Минниханова и парламента республики направлены в адрес президента России Владимира Путина, сообщает мэрия горда.
"Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что Казань в годы Великой Отечественной войны была одним из важнейших научных и промышленных центров, и ее трудовой подвиг навсегда останется в памяти. По его словам, неслучайно 2,4 миллиона подписей собраны в поддержку Казани как города трудовой доблести", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, заявку города поддержали не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и большинство жителей Татарстана, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья. Ранее инициативу о присвоении Казани почетного звания "Город трудовой доблести" единогласно поддержали депутаты госсовета Татарстана.
Руководитель аппарата исполкома Казани Евгений Варакин напомнил, что проведена огромная подготовительная работа, собраны необходимые документы, получено экспертное заключение Академии наук РФ о наличии всех оснований для присвоения Казани почетного звания "Город трудовой доблести". "Все необходимые документы, в том числе полученные обращения, были приложены к ходатайствам президента Татарстана Рустама Минниханова и госсовета республики и направлены в адрес президента РФ Владимира Путина", - сказал он.
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По данным мэрии Казани, в годы войны на предприятиях города производилось более 600 наименований оружия, боеприпасов, снаряжения, была обеспечена бесперебойная работа по их изготовлению и поставке на фронт. Были перестроены 139 предприятий города, ещё более 70 предприятий были эвакуированы в Казань из центральных и западных регионов страны. Предприятия легкой промышленности города выпускали около 200 наименований вещевого снаряжения и обмундирования для бойцов Красной Армии. На авиационных заводах города был выпущен каждый шестой боевой самолет. В Казани производились приборы управления артиллерийским зенитным огнем, приборы управления для судов Военно-морского флота, оптические приборы для ВВС и ВМФ, артиллерии и танков, порох к реактивным снарядам для секретной установки "Катюша". В 1941-1942 годах в городе функционировало 45 госпиталей.
По итогам работы в годы Великой Отечественной войны награждены восемь крупнейших предприятий Казани, за самоотверженный труд в тылу более 1 тысячи человек награждены орденами, около 74 тысяч человек отмечены медалями, более 10 человек удостоены звания Героя Социалистического труда. Всего более 43 тысячам казанцев присвоено почетное звание "Труженик тыла".
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Президент России Владимир Путин подписал закон о почётном звании "Город трудовой доблести" 1 марта. Согласно документу, почетное звание указом главы государства будет присваиваться городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Механизм присвоения звания предполагает, что сначала граждане и общественные объединения вносят свои предложения муниципальным властям, далее собранные обращения направляются региональным властям, которые должны принять решение о ходатайстве в адрес президента России. К данному ходатайству прилагается экспертное заключение академии наук. Материалы рассматриваются российским оргкомитетом "Победа", после чего готовится указ президента РФ о присвоении городу почетного звания.
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Республика ТатарстанГоссовет ТатарстанаРустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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