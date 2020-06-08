В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 972

ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки выявлено семь новых заражений коронавирусной инфекцией За сутки выявлено семь новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 Швейцарии , с момента вспышки в стране заболели 30 972 человека, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.

По данным на 8 июня, за сутки в стране было зарегистрировано семь новых заражений (20 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 30 972 человека, всего скончался 1661 человек.

Всего с начала эпидемии было проведено 425 154 теста на выявление COVID-19. Вирус был найден у 9% сдавших тесты.

С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.

Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.

Великобританией. Третья фаза стартовала 6 июня. С прошлой недели разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы со странами Евросоюза