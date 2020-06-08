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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T15:41
https://ria.ru/20200608/1572634943.html
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 972
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 30 972

15:41 08.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. За сутки выявлено семь новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Швейцарии, с момента вспышки в стране заболели 30 972 человека, заявили в понедельник в Федеральном офисе общественного здравоохранения страны.
По данным на 8 июня, за сутки в стране было зарегистрировано семь новых заражений (20 накануне). Таким образом, общее число заболевших составило 30 972 человека, всего скончался 1661 человек.
Всего с начала эпидемии было проведено 425 154 теста на выявление COVID-19. Вирус был найден у 9% сдавших тесты.
С 27 апреля в Швейцарии началась первая фаза снятия ограничений, введенных для сдерживания распространения COVID-19 в середине марта. Были вновь открыты парикмахерские, салоны красоты, медицинские и зубоврачебные кабинеты, магазины цветов и хозтоваров.
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Вторая фаза смягчений началась 11 мая. Открылись все магазины, с рядом ограничений возобновили работу рестораны и бары, частично снят запрет на въезд на территорию Швейцарии из стран ЕС. С 28 мая разрешено открытие храмов всех конфессий, можно собираться группами не более 30 человек.
Третья фаза стартовала 6 июня. С прошлой недели разрешены массовые мероприятия с участием менее 300 человек, снимаются ограничения на посещение ресторанов, открываются бары, дискотеки, рынки, СПА, общественные бассейны, а также развлекательная инфраструктура. С 15 июня Швейцария открывает границы со странами Евросоюза и Великобританией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвросоюзВеликобританияШвейцарияВ мире
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