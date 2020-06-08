В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что мужчина сидел в чаще Вечного огня на мемориале павшим на фронтах Великой Отечественной войны в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", - сказала Римская.