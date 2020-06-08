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2020-06-08T15:36
https://ria.ru/20200608/1572634550.html
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
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РИА Новости

В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня

15:36 08.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье о вандализме против мужчины, который разлегся в чаше Вечного огня в Артеме, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по Приморскому краю Аврора Римская
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье: в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина, упираясь ногами в звезду в центре чаши. Проверку начали в СК и полиции, подозреваемого нашли, им оказался 25-летний местный житель, он дал признательные показания.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ о том, что мужчина сидел в чаще Вечного огня на мемориале павшим на фронтах Великой Отечественной войны в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", - сказала Римская.
Она добавила, что личность подозреваемого была установлена при взаимодействии региональных органов СК, МВД и ФСБ.
"Своими действиями он осквернил памятник-мемориал. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - добавила собеседница агентства.
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Приморский крайПроисшествия
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