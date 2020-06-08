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2020-06-08T15:26
https://ria.ru/20200608/1572633693.html
МВД проверит видео с полицейскими на пикнике во время карантина в Сочи
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РИА Новости

МВД проверит видео с полицейскими на пикнике во время карантина в Сочи

15:26 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
СОЧИ, 8 июн - РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации видео с сотрудниками на службе, выехавшими на пикник в Сочи во время карантина по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Краснодарскому краю.
В понедельник в интернете было опубликовано видео, снятое в Сочи. Как становится ясно из видео, несколько полицейских при исполнении в большой компании отдыхают в загородном кафе. В титрах к видео указано, что снято оно 5 июня, в День образования российской полиции, за день до снятия запрета на работу в Краснодарском крае летних кафе. Снимающий видео мужчина представляется сотрудником управления собственной безопасности.
"Проводится проверка по факту выхода видео", - сообщил представитель ГУМВД.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СочиКраснодарский крайПроисшествия
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