МВД проверит видео с полицейскими на пикнике во время карантина в Сочи

В понедельник в интернете было опубликовано видео, снятое в Сочи. Как становится ясно из видео, несколько полицейских при исполнении в большой компании отдыхают в загородном кафе. В титрах к видео указано, что снято оно 5 июня, в День образования российской полиции, за день до снятия запрета на работу в Краснодарском крае летних кафе. Снимающий видео мужчина представляется сотрудником управления собственной безопасности.