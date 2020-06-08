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2020-06-08T15:22
https://ria.ru/20200608/1572633477.html
В Евросоюзе оценили каирскую инициативу по урегулированию в Ливии
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РИА Новости

В Евросоюзе оценили каирскую инициативу по урегулированию в Ливии

15:23 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 июн - РИА Новости. Евросоюз позитивно оценивает каирскую инициативу по урегулированию в Ливии, как и все инициативы, направленные на прекращение столкновений в этой стране, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По окончании встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Согласно заявлению египетского лидера, инициатива включает равноправное представительство трех регионов в президентском совете, объединение государственных институтов Ливии и принятие конституционной декларации. Также инициатива призывает к уважению всех международных усилий и содержит призыв вывести иностранных наемников и разоружить группировки.
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"Мы неоднократно требовали незамедлительного прекращения огня в Ливии. Это постоянная позиция… Есть только политическое решение, возможных военных решений не существует. Что касается египетской инициативы, то я могу заявить следующее: каждая инициатива, которая соответствует запущенному ООН процессу по установлению мира и стабильности в Ливии, является позитивной, но нет альтернативы политическому инклюзивному решению, это было достигнуто на берлинской конференции и подтверждено Совбезом ООН", - сказал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне.
В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
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Акиля СалехХалифа ХафтарЕврокомиссияЕвросоюзЛивияООНСШАБерлин (город)В мире
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