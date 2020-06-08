Дети-сироты вошли в категорию находящихся в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети-сироты теперь относятся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Внести в абзац третий статьи I Федерального закона от 24 июля 1998 года №124 ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" изменение, заменив слова "дети, оставшиеся без попечения родителей" словами "дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей", - следует из документа.
Соответствующий законопроект был разработан Костромской областной думой.
Авторы законопроекта отмечали, что меры по реализации в субъектах Федерации гарантий по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплены в региональном законодательстве. Сообщалось, что категория детей-сирот федеральным законодательством не отнесена к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Депутаты подчеркивали, что дети-сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем дети, оставшиеся без попечения родителей.
Госдума приняла соответствующий закон 27 мая.