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2020-06-08T14:55
https://ria.ru/20200608/1572631688.html
Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот
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РИА Новости

Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот

14:55 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Надо действовать, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди, заявил президент России Владимир Путин.
Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки. Он отметил, что по его поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс, этот документ подписан. Президент рассказал, что предусматривает документ.
"Первое. От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников. Граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний", - сказал Путин в ходе встречи с социальными работниками госучреждений и коммерческих организаций, которая прошла в режиме видеосвязи.
Вторым пунктом он назвал то, что уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) за второй квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России, отметил глава государства.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
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"Третье. Средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. Подчеркну: мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. Но глубоко убежден: надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", - указал глава государства.
Он отметил, что "мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно".
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