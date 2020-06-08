Путин рассказал о том, как нужно действовать при введении льгот

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Надо действовать, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди, заявил президент России Надо действовать, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди, заявил президент России Владимир Путин

Президент рассказал о новых дополнительных мерах поддержки. Он отметил, что по его поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс, этот документ подписан. Президент рассказал, что предусматривает документ.

"Первое. От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников. Граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объеме без налоговых удержаний", - сказал Путин в ходе встречи с социальными работниками госучреждений и коммерческих организаций, которая прошла в режиме видеосвязи.

Вторым пунктом он назвал то, что уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов, НКО-исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов (за исключением НДС) за второй квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России, отметил глава государства.

"Третье. Средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. Подчеркну: мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. Но глубоко убежден: надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство", - указал глава государства.

Он отметил, что "мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно".