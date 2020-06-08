Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-06-08T14:49
https://ria.ru/20200608/1572631087.html
В Новосибирской области прошла первая тренировка техники к параду
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113664/26/1136642692_0:130:2489:1530_1036x0_80_0_0_31e4f45948fb95cb1ccdb2aa02384676.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области прошла первая тренировка техники к параду

14:49 08.06.2020
39
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Первая тренировка колонны военной техники, которая пройдет по центру Новосибирска во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в понедельник на территории военного аэродрома "Толмачево" в Новосибирской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Уже на первой тренировке военнослужащие показали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю. Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.
Бронеавтомобили Тигр-М на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Вчера, 13:0075 лет Великой Победы
Кремль представит список глав государств, участвующих в параде Победы
Перед военными водителями ними стоит непростая задача – выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки.
Как ранее сообщалось, в этом году в параде Победы, в Новосибирске, в единой механизированной колонне пройдут танки Т-72Б3. Военная техника также будет представлена боевыми машинами сопровождения ракетного комплекса "Ярс", комплексами "С-400", "Искандер", "Панцирь-С1", бронированными автомобилями специального назначения "Тигр", бронетранспортерами БТР, боевыми машинами Урал 4320 с 152-мм гаубицами "Мста-Б", самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Нона-СВК", комплексами беспилотников "Орлан-10" и другой техникой. Всего в механизированной части парада будет задействовано более 50 единиц военной техники.
Парад в Новосибирске, как и в других городах России, пройдет 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей на Красной площади. Парад Победы 9 мая был отменен из-за пандемии коронавируса.
Мемориальный комплекс Малая земля в Новороссийске
Вчера, 09:5175 лет Великой Победы
В Новороссийске прошла первая репетиция парада Победы
000000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыТ-72Б3Толмачево (аэропорт)Панцирь-С1С-400 «Триумф»НовосибирскНовосибирская областьОбщество
Рекомендуем
Новосибирск
В Новосибирской области возобновят работу непродовольственные магазины
Красная площадь в Москве
Первая репетиция парада Победы на Красной площади прошла в Алабино
Знак биологической опасности
Сибирские ученые разработали противовирусный аэрозоль
Медик карантинного центра
В Новосибирской области за сутки коронавирус выявили у 102 человек
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед возобновляет прежний режим работы с допуском посетителей и СМИ
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
В двух селах Саратовской области отменили режим карантина
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Пятидесятники с 14 июня возобновятбогослужения с прихожанами в Москве
Обложка музыкального альбома Chromatica певицы Стефани Джоанны Анджелины Джерманотты (Lady Gaga)
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил оказать содействие в трудоустройстве выпускникам вузов
Место разлива топлива в Норильске
Более 150 свидетелей допросили по делу о разливе топлива в Норильске
Фильтр для очистки загрязненной нефтью воды
В НАО рассказали о концентрации нефти при разливе на месторождении
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото
Губернатор Нью-Йорка хочет запретить удушающий прием задержания
Работа прививочного кабинета детской поликлиники
В Москве не прекращали вакцинацию детей из-за пандемии
Задержаны двое ранее неизвестных членов банды Басаева - Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев на Псковскую дивизию ВДВ в 2000 году
В Ростове суд огласит приговор членам банды Шамиля Басаева
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Губернаторский комплекс укомплектован порядочными людьми, заявил Путин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:17Исследование: траты россиян на ЖКХ в мае снижались третий месяц подряд
07:16Валерия ответила возмутившейся из-за ее прямого эфира женщине
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
Лента новостейМолния