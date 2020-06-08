В Новосибирской области прошла первая тренировка техники к параду

НОВОСИБИРСК, 8 июн – РИА Новости. Первая тренировка колонны военной техники, которая пройдет по центру Первая тренировка колонны военной техники, которая пройдет по центру Новосибирска во время парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в понедельник на территории военного аэродрома " Толмачево " в Новосибирской области , сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Уже на первой тренировке военнослужащие показали мастерство управления многотонной техникой в парадном строю. Для участия в параде были отобраны лучшие экипажи и водители-механики 41-й общевойсковой армии", - говорится в сообщении.

Перед военными водителями ними стоит непростая задача – выдерживать установленную скорость, дистанцию, выполнять различные маневры и при этом не нарушать синхронность в движениях парадной коробки.

Как ранее сообщалось, в этом году в параде Победы, в Новосибирске, в единой механизированной колонне пройдут танки Т-72Б3 . Военная техника также будет представлена боевыми машинами сопровождения ракетного комплекса "Ярс", комплексами "С-400 ", "Искандер", " Панцирь-С1 ", бронированными автомобилями специального назначения "Тигр", бронетранспортерами БТР, боевыми машинами Урал 4320 с 152-мм гаубицами "Мста-Б", самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Нона-СВК", комплексами беспилотников "Орлан-10" и другой техникой. Всего в механизированной части парада будет задействовано более 50 единиц военной техники.