В Москве все основные ограничения из-за коронавируса снимут в июне

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Все основные ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса, при условии сохранения эпидемиологической безопасности будут сняты в июне, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения – при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер – в июне будут сняты", - написал Собянин в своем блоге.
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