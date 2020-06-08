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2020-06-08T14:29
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Трутнев поручил представить комплекс мер по сокращению безработицы в ДФО
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РИА Новости

Трутнев поручил представить комплекс мер по сокращению безработицы в ДФО

14:29 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Министерству труда и социальной защиты и Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке разработать комплекс мер, направленных на сокращение безработицы в федеральном округе, сообщает пресс-служба аппарата полпреда.
Трутнев провел совещание с главами дальневосточных регионов. "Необходима скоординированная работа федеральных органов исполнительной власти (Минтруда, АРЧК ДВ) и региональных органов. Нельзя допустить, чтобы люди оставались без работы", - передает слова Трутнева пресс-служба.
"Ситуация в округе, как и во всех территориях РФ, непростая. На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тысяч человек, признаны безработными 97,6 тысяч, трудоустроено 15,1 тысяч (11,8%). Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Республике Бурятия (4,3%)", - цитирует Трутнева пресс-служба.
Минтруду и Минфину поручено совместно с дальневосточными регионами проанализировать, достаточно ли средств выделяется из федерального бюджета дальневосточным регионам на активную поддержку занятости (в частности, организацию переобучения и повышения квалификации, иные меры поддержки безработных граждан). Доклад об этом поручено представить в правительство до 15 июня.
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Дальний ВостокМинистерство финансов РФ (Минфин России)Юрий ТрутневОбщество
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