Трутнев поручил представить комплекс мер по сокращению безработицы в ДФО

"Ситуация в округе, как и во всех территориях РФ, непростая. На Дальнем Востоке с 1 мая по 3 июня за помощью в поиске работы обратилось 127,8 тысяч человек, признаны безработными 97,6 тысяч, трудоустроено 15,1 тысяч (11,8%). Наиболее эффективно этот вопрос решается в Сахалинской области, где было трудоустроено 49,3% от числа обратившихся. Сложная обстановка сложилась на рынке труда Магаданской области (1,7% от числа обратившихся нашли работу) и в Республике Бурятия (4,3%)", - цитирует Трутнева пресс-служба.