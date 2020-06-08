В Москве с 23 июня разрешат пользоваться лавочками и качелями

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 23 июня планируется разрешить пользоваться общественными лавочками, качелями и тренажерами.
"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - написал Собянин.
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