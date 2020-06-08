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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T14:42
https://ria.ru/20200608/1572629716.html
В Москве с 23 июня разрешат пользоваться лавочками и качелями
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572125936_0:176:3327:2047_1036x0_80_0_0_ed77bb14204a549b5fd2323d41e89350.jpg
РИА Новости

В Москве с 23 июня разрешат пользоваться лавочками и качелями

14:29 08.06.2020 (обновлено: 14:42 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСквер у Новодевичьего женского монастыря в Москве
Сквер у Новодевичьего женского монастыря в Москве
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Сквер у Новодевичьего женского монастыря в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с 23 июня планируется разрешить пользоваться общественными лавочками, качелями и тренажерами.
"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - написал Собянин.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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