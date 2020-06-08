МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. В Москве с 9 июня заработают социальные карты, льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня", - написал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.