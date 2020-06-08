В ЛНР призвали сообщать о размещении техники силовиков у жилых домов

ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса сообщать международным миссиям и в генпрокуратуру ЛНР о размещении украинскими силовиками техники и вооружения в жилых районах у линии соприкосновения.
Ранее Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Призываем граждан, проживающих на временно подконтрольной ВСУ территории…, обо всех случаях противоправных действий украинских военнослужащих сообщать представителям миссий ОБСЕ и ООН, а также на горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР", - заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, разведка ЛНР зафиксировала бронетехнику и вооружение украинских силовиков в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов Крымское и Трехизбенка.
"В связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения ВСУ в зоне ответственности оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" командование 24-й и 30-й бригад ВС Украины активизировало проведение мероприятий по маскировке запрещенной техники…, размещенной в непосредственной близости от жилых домов", - заявил представитель Народной милиции ЛНР.