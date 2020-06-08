МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, отметив, что это не просто профессия, а служение.

"По традиции в этот день свой праздник отмечают социальные работники, люди, которые выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение - помогать тем, кому тяжело, кто подчас просто не может обойтись без посторонней помощи. Вместе с сотрудниками государственных учреждений эту благородную миссию социального попечительства достойно, самоотверженно выполняют и некоммерческие организации, представители традиционных религий России, волонтеры. Они ваши, наши полноправные партнеры и единомышленники", - сказал Путин на встрече с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.

"Я поздравляю всех вас, ваших коллег и соратников и хочу сказать огромное спасибо за ваш подвижнический труд. Такие люди, как вы - люди великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости - пользуются глубоким уважением всего общества", - добавил президент.