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Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником
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РИА Новости

Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником

14:03 08.06.2020 (обновлено: 14:27 08.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил соцработников с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня, отметив, что это не просто профессия, а служение.
"По традиции в этот день свой праздник отмечают социальные работники, люди, которые выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение - помогать тем, кому тяжело, кто подчас просто не может обойтись без посторонней помощи. Вместе с сотрудниками государственных учреждений эту благородную миссию социального попечительства достойно, самоотверженно выполняют и некоммерческие организации, представители традиционных религий России, волонтеры. Они ваши, наши полноправные партнеры и единомышленники", - сказал Путин на встрече с соцработниками государственных учреждений и некоммерческих организаций.
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"Я поздравляю всех вас, ваших коллег и соратников и хочу сказать огромное спасибо за ваш подвижнический труд. Такие люди, как вы - люди великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости - пользуются глубоким уважением всего общества", - добавил президент.
Он отметил, что социальную, волонтерскую помощь людям в России традиционно называют "богоугодным делом". "Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась у нас из поколения в поколение, причем всю тысячелетнюю историю России. Эти дела, что называется, в нашем культурном, нравственном коде, но 8 июня 1701 года, более трех веков назад, именно на государственном уровне было положено начало созданию системы социальной защиты у нас в стране", - рассказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
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