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В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка
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РИА Новости

В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка

13:32 08.06.2020 (обновлено: 18:07 08.06.2020)
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Полицейские Забайкальского края задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего и ранении пяти человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками отделения полиции "Первомайское" отдела МВД России по Шилкинскому району задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и причинении вреда здоровью", - сказала Волк.
По ее словам, 8 июня в полицию поступило сообщение о том, что ночью неизвестный напал на группу подростков в поселке Первомайский Шилкинского района. Получивший ножевое ранение 16-летний подросток скончался, еще пять человек госпитализированы.
"Полицейскими установлено, что к совершению противоправных деяний может быть причастен ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель", - уточнила Волк.
Сотрудник полиции
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Ирина ВолкЗабайкальский крайПроисшествия
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