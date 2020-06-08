В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка

"Сотрудниками отделения полиции "Первомайское" отдела МВД России по Шилкинскому району задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и причинении вреда здоровью", - сказала Волк.

По ее словам, 8 июня в полицию поступило сообщение о том, что ночью неизвестный напал на группу подростков в поселке Первомайский Шилкинского района. Получивший ножевое ранение 16-летний подросток скончался, еще пять человек госпитализированы.