В Забайкалье задержали подозреваемого в убийстве подростка

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Полицейские Забайкальского края задержали подозреваемого в убийстве несовершеннолетнего и ранении пяти человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками отделения полиции "Первомайское" отдела МВД России по Шилкинскому району задержан мужчина, подозреваемый в убийстве и причинении вреда здоровью", - сказала Волк.
По ее словам, 8 июня в полицию поступило сообщение о том, что ночью неизвестный напал на группу подростков в поселке Первомайский Шилкинского района. Получивший ножевое ранение 16-летний подросток скончался, еще пять человек госпитализированы.
"Полицейскими установлено, что к совершению противоправных деяний может быть причастен ранее неоднократно судимый 24-летний местный житель", - уточнила Волк.