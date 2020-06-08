В Самарской области возобновят работу библиотеки и ЗАГСы

САМАРА, 8 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Режим самоизоляции в Самарской области продлен по 16 июня, но с 9 июня открываются библиотеки и возобновляют работу ЗАГСы, сообщил в понедельник губернатор региона Дмитрий Азаров

"Режим самоизоляции продолжает действовать по 16 июня. Начиная со вторника в ЗАГСах разрешаем свадебные церемонии, но при условии – не более 10 человек. Для книголюбов открываем библиотеки, можно прийти и взять книги, при этом читальные залы будут закрыты", - написал Азаров на своей странице в Instagram.

Он добавил, что с 9 июня профессиональным спортсменам и членам сборных команд разрешено будет тренироваться как на открытом воздухе, так и в помещениях при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

Азаров также призвал жителей региона носить маски при посещении общественных мест. "Обязали организации и ИП не разрешать вход в помещения тем, кто придет без средств индивидуальной защиты и будет подвергать опасности других", - отметил губернатор.

В Самарской области с конца марта действуют режим ограничений и самоизоляции для граждан. Ранее правительство Самарской области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в Самарской области были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью торгового зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом.

С начала пандемии в Самарской области подтверждено 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, 1449 человек выздоровели, 29 скончались.