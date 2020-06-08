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Владимир Путин проводит встречу с социальными работниками
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РИА Новости
Владимир Путин проводит встречу с социальными работниками
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с социальными работниками.
2020-06-08T14:01
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Владимир Путин проводит встречу с социальными работниками

14:01 08.06.2020 (обновлено: 14:05 08.06.2020)
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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с социальными работниками.
Во встрече принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Также выступают представители организаций, которые оказывают социальные услуги.
Встреча проходит в День социального работника.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин "посчитал необходимым лично поздравить с этим днем эти сотни, десятки тысяч и даже сотни тысяч людей, которые занимаются этими прекрасными делами".
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РоссияАнтон КотяковМаксим РешетниковТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
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