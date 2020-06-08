Владимир Путин проводит встречу с социальными работниками

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин "посчитал необходимым лично поздравить с этим днем эти сотни, десятки тысяч и даже сотни тысяч людей, которые занимаются этими прекрасными делами".
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