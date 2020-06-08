В Свердловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Медработники Тавдинской районной больницы в Свердловской области получили выплаты за работу с коронавирусом после вмешательства прокуратуры, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Проверкой установлено, что ряд фельдшеров в больнице не получили положенные им выплаты. Прокуратура внесла представление в адрес главврача больницы с требованием об устранении выявленных нарушений.
"По результатам рассмотрения представления прокуратуры нарушения устранены, медицинским работникам незамедлительно в мае доначислены и произведены установленные губернатором Свердловской области выплаты за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в размере свыше 100 тысяч рублей. Выплаты, предусмотренные правительством Российской Федерации, произведены в пятницу, 5 июня", - говорится в сообщении.
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