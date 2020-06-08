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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:13
https://ria.ru/20200608/1572624833.html
В Свердловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Свердловской области рассказали о ситуации с выплатами медикам

13:13 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Медработники Тавдинской районной больницы в Свердловской области получили выплаты за работу с коронавирусом после вмешательства прокуратуры, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.
Проверкой установлено, что ряд фельдшеров в больнице не получили положенные им выплаты. Прокуратура внесла представление в адрес главврача больницы с требованием об устранении выявленных нарушений.
"По результатам рассмотрения представления прокуратуры нарушения устранены, медицинским работникам незамедлительно в мае доначислены и произведены установленные губернатором Свердловской области выплаты за работу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в размере свыше 100 тысяч рублей. Выплаты, предусмотренные правительством Российской Федерации, произведены в пятницу, 5 июня", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Хабаровск
Вчера, 12:27Распространение нового коронавируса
В Хабаровском крае рассказали о ходе выплат медикам
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСвердловская область
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