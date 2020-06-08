Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников

"По состоянию на 8 июня из общего количества занятых в районной больнице, равного 273 человек, с подтвержденным инфекционным заболеванием находятся на лечении 12 человек, в том числе восемь – госпитализированы в инфекционные стационары", - говорится в сообщении представителя администрации области.