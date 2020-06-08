Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:16
https://ria.ru/20200608/1572624754.html
Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников

13:16 08.06.2020
1960
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Стационар Измалковской районной больницы в Липецкой области приостановил работу из-за коронавирусной инфекции, которой заразились 12 работников, сообщил в понедельник РИА Новости представитель обладминистрации.
Случаи коронавирусной инфекции в Измалковской районной больнице сред медицинских работников и "прочего персонала" регистрируются со второй половины мая.
Липецк
Вчера, 13:02Распространение нового коронавируса
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
"По состоянию на 8 июня из общего количества занятых в районной больнице, равного 273 человек, с подтвержденным инфекционным заболеванием находятся на лечении 12 человек, в том числе восемь – госпитализированы в инфекционные стационары", - говорится в сообщении представителя администрации области.
По его словам, из числа госпитализированных один медработник находится в тяжелом состоянии.
"Согласно решению управления Роспотребнадзора по Липецкой области, деятельность стационара районной больницы приостановлена. Больные, нуждающиеся в стационарном лечении, маршрутизируются в больницы Ельца", - сообщил собеседник агентства.
В Липецкой области выявлено 2637 случаев новой коронавирусной инфекции, 1018 человек выздоровели, восемь человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
010300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Липецкая областьОбщество
Рекомендуем
Липецк
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
Врач в госпитале COVID-19
На Колыме строителей Усть-Среднеканской ГЭС закрыли на карантин
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Здание Государственной думы России
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
Суд отменил смягчение карантина в Рио-де-Жанейро
Медицинские работники доставляют пациента в больницу в Санту-Андре, Бразилия
В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 700 тысяч человек
Врач в палате для зараженных коронавирусной инфекцией
В Липецкой области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19
Препарат для лечения осложнений COVID-19 поступит в больницы летом
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Песков оценил отношение россиян к поправкам в Конституцию
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Мишустин: в Москве прирост заболевших COVID-19 составляет около 1%
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Пашинян и члены его семьи выздоровели после коронавируса
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Медик в машине скорой помощи
В Липецкой области число случаев COVID-19 выросло до 2577
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19
В Воронежской области число случаев COVID-превысило три тысячи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией
Риски из-за пандемии коронавируса еще есть, заявил Мишустин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14В Красноярске изобрели биосорбент для ликвидации нефтяных загрязнений
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
Лента новостейМолния