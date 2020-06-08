Липецкий стационар закрыли из-за COVID-19 у 12 сотрудников

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Стационар Измалковской районной больницы в Липецкой области приостановил работу из-за коронавирусной инфекции, которой заразились 12 работников, сообщил в понедельник РИА Новости представитель обладминистрации.
Случаи коронавирусной инфекции в Измалковской районной больнице сред медицинских работников и "прочего персонала" регистрируются со второй половины мая.
"По состоянию на 8 июня из общего количества занятых в районной больнице, равного 273 человек, с подтвержденным инфекционным заболеванием находятся на лечении 12 человек, в том числе восемь – госпитализированы в инфекционные стационары", - говорится в сообщении представителя администрации области.
По его словам, из числа госпитализированных один медработник находится в тяжелом состоянии.
"Согласно решению управления Роспотребнадзора по Липецкой области, деятельность стационара районной больницы приостановлена. Больные, нуждающиеся в стационарном лечении, маршрутизируются в больницы Ельца", - сообщил собеседник агентства.
В Липецкой области выявлено 2637 случаев новой коронавирусной инфекции, 1018 человек выздоровели, восемь человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
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