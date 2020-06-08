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2020-06-08T13:10
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Суд оштрафовал москвичку, заявившую о краже забытого дома кошелька
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РИА Новости

Суд оштрафовал москвичку, заявившую о краже забытого дома кошелька

13:10 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Тушинский суд Москвы оштрафовал москвичку, которая заявила в полицию о краже кошелька, который она на самом деле забыла дома, сообщили РИА Новости в суде.
По данным суда, женщина поздно вечером 7 января пожаловалась в полицию на неизвестное лицо, якобы укравшее у нее "кошелек розового цвета с находящимися внутри денежными средствами в размере 15 тысяч рублей, а также паспортом и СНИЛСом". Уже на следующее утро она попросила прекратить проверку, указав, что просто потеряла кошелек. Позднее женщина уточнила, что "противоправных действий в отношении нее никто не совершал, а вышеуказанный кошелек с денежными средствами и документами находятся у нее дома".
Зал судебных заседаний
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Следствие усмотрело в ее действиях преступный умысел на заведомо ложный донос, ведь она "заведомо знала, что на основе ее ложного сообщения о совершении преступления может быть принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестного лица".
Тем не менее, следователь решил прекратить дело, ограничившись мерой уголовно-правового характера в виде штрафа. Суд учел, что женщина хорошо характеризуется, к ответственности привлекается впервые, растит маленького ребенка, помогает больной матери. Кроме того, она полностью признала вину, раскаялась и "загладила вред от преступления путем восстановления интересов общества участием в благотворительной деятельности".
В итоге суд прекратил уголовное дело и оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.
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