Коронавирусом в Бельгии за сутки заболели 122 человека

БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом за сутки в Бельгии составило 122 (против 154 накануне), всего с середины марта заболели 59 348 человек из числа протестированных (проведено 595 375 тестов), сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.

Скончались 11человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 606.

Сообщается, что госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 116 (против 111 накануне), выписались 24 выздоровевших.

С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.

Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.