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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:03
https://ria.ru/20200608/1572623877.html
Коронавирусом в Бельгии за сутки заболели 122 человека
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572100999_0:100:1280:820_1036x0_80_0_0_d02e30fcb906d3aaf4e45f6ad6851052.jpg
РИА Новости

Коронавирусом в Бельгии за сутки заболели 122 человека

13:03 08.06.2020
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© РИА Новости / Надим ЗуауиПродажа масок в Брюсселе
Продажа масок в Брюсселе
© РИА Новости / Надим Зуауи
БРЮССЕЛЬ, 8 июн – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом за сутки в Бельгии составило 122 (против 154 накануне), всего с середины марта заболели 59 348 человек из числа протестированных (проведено 595 375 тестов), сообщили в понедельник в кризисном штабе минздрава страны.
Скончались 11человек с диагнозом или подозрением на коронавирус, общее количество летальных исходов, которые медики связывают с COVID-19, с начала вспышки достигло 9 606.
Сообщается, что госпитализированы 23 пациента с коронавирусом, число заболевших в отделениях интенсивной терапии составляет 116 (против 111 накануне), выписались 24 выздоровевших.
С 4 мая в Бельгии продолжается поэтапная отмена мер изоляции. Населению рекомендуют носить защитные маски, ношение масок в общественном транспорте является обязательным. Ранее власти сообщили, что страна еще 12 апреля преодолела пик смертности от нового вируса, наблюдается устойчивая тенденция к постепенному снижению числа тяжелых пациентов и смертей.
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Бельгия с 15 июня открывает свои границы со странами ЕС, решение об открытии границ с третьими странами будет приниматься скоординировано на уровне Евросоюза. ЕК рекомендовала начать открывать внешние границы с июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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