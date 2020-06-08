В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 60 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, все чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки в регионе подтверждены 60 новых случаев инфицирования COVID-19.
"Тяжелых среди новых госпитализированных нет, все удовлетворительные", - сказал собеседник агентства.
Всего в Липецкой области выявлены 2637 случаев новой коронавирусной инфекции, 1018 человек выздоровели, восемь человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.