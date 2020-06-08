В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

"Тяжелых среди новых госпитализированных нет, все удовлетворительные", - сказал собеседник агентства.

Всего в Липецкой области выявлены 2637 случаев новой коронавирусной инфекции, 1018 человек выздоровели, восемь человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.