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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T13:02
https://ria.ru/20200608/1572623776.html
В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/99/1488629980_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_2727fb0d20d1962988e09601d228673d.jpg
РИА Новости

В Липецкой области рассказали о новых случаях коронавируса

13:02 08.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛипецк
Липецк
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Липецк. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 8 июн - РИА Новости. Пациентов в тяжелом состоянии среди 60 человек, у которых за сутки в Липецкой области была подтверждена коронавирусная инфекция, нет, все чувствуют себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
За минувшие сутки в регионе подтверждены 60 новых случаев инфицирования COVID-19.
"Тяжелых среди новых госпитализированных нет, все удовлетворительные", - сказал собеседник агентства.
Всего в Липецкой области выявлены 2637 случаев новой коронавирусной инфекции, 1018 человек выздоровели, восемь человек, в том числе один врач, работавший с больными коронавирусом, умерли.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЛипецкая областьОбщество
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