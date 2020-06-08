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2020-06-08T12:35
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Страховщики могут понести ущерб из-за изменения климата, считают в ЦБ
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РИА Новости

Страховщики могут понести ущерб из-за изменения климата, считают в ЦБ

12:35 08.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Страховщики среди всех финансовых организаций будут больше всего подвержены рискам ущерба и других потерь, связанным с изменением климата, говорится в докладе для общественных консультаций, подготовленном Банком России.
"Финансовые организации в разной степени подвержены физическому риску в результате изменения климата, и страховщики, скорее всего, будут теми, кто больше всего подвержен этому риску в силу специфики своего бизнеса", - говорится в докладе.
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ЦБ перечисляет ряд причин. Прежде всего, страховщики, как и любые другие инвесторы, могут пострадать от обесценивания вложений в компании, которые окажутся подвержены стихийным природным явлениям из-за изменения климата. Вдобавок, инвестиции в неэкологичные сектора экономики могут стать менее доходными из-за развития альтернативных источников энергии и борьбы с загрязнением окружающей среды.
Во-вторых, увеличивающаяся частота и интенсивность погодных явлений и чрезвычайных ситуаций могут привести к более частым и крупным страховым выплатам. Из-за этого может вырасти стоимость перестраховочной защиты на международном рынке, а значит подорожает и сам исходный продукт - в результате снизятся спрос и уровень страховой защиты.
"Изменение климата может послужить причиной значительных трансформаций устоявшихся экономических связей и цепочек, что приведет к изменению потребностей страхователей в предлагаемых страховщиками продуктах и значительным затратам страховщика на минимизацию реализовавшегося стратегического риска, в том числе корректировку бизнес-моделей", - говорится в докладе ЦБ.
Наконец, Банк России предполагает, что инвестиции в неэкологичные сектора экономики или их страхование несут репутационные риски для страховщика.
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