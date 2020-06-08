Число зараженных коронавирусом на Филиппинах превысило 22 тысячи

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса на Филиппинах превысило 22 тысячи, следует из данных министерства здравоохранения страны.
За последние сутки было зафиксировано 579 случаев COVID-19 и восемь летальных исходов. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 22 474 человек, скончались 1 011 заболевших. С начала вспышки излечились 4 637 человек.
Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте объявил об ослаблении карантинных мер в столичном регионе с 1 июня. Согласно новому плану, строгие карантинные меры будут сохраняться только в определенных районах в зависимости от числа зараженных. Переход на облегченный карантин позволит открыться ряду секторов экономики. Кроме того, речь идет о возобновлении работы общественного транспорта. Жители региона, за исключением тех, кто младше 21 и старше 60, смогут свободно покидать жилые помещения. Тем не менее, массовые собрания по-прежнему запрещены.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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