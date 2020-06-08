Жителя Ростовской области задержали по подозрению в двойном убийстве

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн – РИА Новости. Правоохранители задержали жителя Ростовской области, который подозревается в убийстве двух мужчин, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Тела двух 35-летних мужчин с огнестрельными ранениями в голову нашли на берегу реки Кагальник в Ростовской области 6 июня. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".
"В ходе грамотно проведенной совместной работы следователей, криминалистов следственного управления, а также сотрудников полиции в кратчайшие сроки было установлено лицо, причастное к двойному убийству с использованием огнестрельного оружия. Им оказался 34-летний житель села Новобатайск", - сказала Гагалаева.
Во время допроса подозреваемый рассказал, что 5 июня он приехал к месту, где регулярно ловил рыбу на реке Кагальник. Там были двое мужчин, с которыми у него произошел конфликт. После этого подозреваемый поехал домой, взял охотничье ружье и, вернувшись обратно, несколько раз выстрелил в голову потерпевшим, уточнила Гагалаева.
Следователь направил в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.
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