Инспекторы взяли пробы пены, появившейся в Москве-реке

Пена на поверхности Москва-реки в районе Филевский парк

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пробы пены, появившейся в Москве-реке, взяты, результаты будут в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.

Ранее в сети появилась информация, что вдоль берега в Москве-реке замечена пена неизвестного происхождения.

"Вчера инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отобрали пробы воды. Результаты анализов будут готовы в течение недели", - рассказали в пресс-службе.