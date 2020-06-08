Инспекторы взяли пробы пены, появившейся в Москве-реке

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пробы пены, появившейся в Москве-реке, взяты, результаты будут в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Ранее в сети появилась информация, что вдоль берега в Москве-реке замечена пена неизвестного происхождения.
"Вчера инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отобрали пробы воды. Результаты анализов будут готовы в течение недели", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что затем информация будет передана в Росприроднадзор, так как Москва-река находится на федеральном уровне контроля.