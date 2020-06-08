Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-08T12:52
https://ria.ru/20200608/1572620528.html
Инспекторы взяли пробы пены, появившейся в Москве-реке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572621700_0:204:528:501_1036x0_80_0_0_d57c162de3881d35c941e2bfac091a60.jpg
РИА Новости

Инспекторы взяли пробы пены, появившейся в Москве-реке

12:25 08.06.2020 (обновлено: 12:52 08.06.2020)
1002
© Фото : группа Район Филевский парк в FacebookПена на поверхности Москва-реки в районе Филевский парк
Пена на поверхности Москва-реки в районе Филевский парк
© Фото : группа Район Филевский парк в Facebook
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Пробы пены, появившейся в Москве-реке, взяты, результаты будут в течение недели, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Ранее в сети появилась информация, что вдоль берега в Москве-реке замечена пена неизвестного происхождения.
"Вчера инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы отобрали пробы воды. Результаты анализов будут готовы в течение недели", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что затем информация будет передана в Росприроднадзор, так как Москва-река находится на федеральном уровне контроля.
020274
Обсудить 0
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Происшествия
Рекомендуем
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Неизвестный устроил стрельбу из окна в Москве
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Дистанционная разметка в супермаркете
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Президент РФ Владимир Путин
В России появится единый регистр сведений о населении
Исследовательское судно Адмирал Владимирский прибыло на Сейшельские острова
Кругосветка 200-летия. Новая русская экспедиция к берегам Антарктиды
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская прокомментировала "травлю" после видео с Норкиной
Они не поняли, откуда стреляли: ночная стрельба в жилом доме в Москве
Очевидцы ночной стрельбы в Москве рассказали о моменте нападения
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США
Генерал оценил сообщения о гипотетическом "ударе США по Сибири"
Знак процента
Эксперт рассказал, кто должен погашать кредит, если заемщик умер
Монеты России
"Ъ": топ-менеджерам госкомпаний хотят ограничить выплаты
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков на IX Международной конференции Зиновьевские чтения
Путин знаком с ситуацией вокруг программы Никиты Михалкова
Пустой офис
В мэрии Москвы разъяснили порядок возвращения сотрудников в офис
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал, советовался ли Собянин с Путиным о снятии ограничений
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В Хакасии выявили 24 новых случая заражения COVID-19
07:05В Новосибирской области выявили 104 новых случая COVID-19
07:02Хабаровские ТСО задолжали за газ 640 миллионов рублей
06:55ВВП Казахстана в январе-мае снизился на 1,7%
06:54В сирийском поселке вновь открылись три христианские церкви
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
Лента новостейМолния