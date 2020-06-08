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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T12:25
https://ria.ru/20200608/1572620459.html
По всей Челябинской области зафиксировали локальные очаги COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571436024_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_819404ef14601df87dd4a7eb28ba0b35.jpg
РИА Новости

По всей Челябинской области зафиксировали локальные очаги COVID-19

12:25 08.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск
© РИА Новости / Андрей Попов
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 8 июн – РИА Новости. Локальные семейные очаги коронавирусной инфекции отмечаются на территории всей Челябинской области, уровень заболеваемости COVID-19 в регионе остается стабильно высоким, сообщил в понедельник губернатор области Алексей Текслер.
По данным минздрава региона, на утро 8 июня в области подтверждены 3993 случая заболевания COVID-19 (плюс 147 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны из больниц 66 человек, всего 1867 пациентов выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. За прошедшие сутки умерло два человека от COVID-19.
"Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться стабильно высоким. В первую очередь, за счет заболевших в легкой и средней степени тяжести. А также бессимптомных больных при высоком охвате проводимых тестов. При этом мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.
По его мнению, семейные очаги означают то, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики, забывая, что "вирус коварен и до сих пор опасен".
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Минздрав области напоминает, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности (в том числе обязательная самоизоляция до 14 июня): обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции, а также запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов, приостановлено бронирование мест в санаториях. Гражданам старше 65 лет лучше оставаться в режиме самоизоляции, но всем жителям разрешено сменить место самоизоляции на дачи и садовые участки, проследовав к ним на личном автотранспорте или такси.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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