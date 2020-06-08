По всей Челябинской области зафиксировали локальные очаги COVID-19

По данным минздрава региона, на утро 8 июня в области подтверждены 3993 случая заболевания COVID-19 (плюс 147 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны из больниц 66 человек, всего 1867 пациентов выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. За прошедшие сутки умерло два человека от COVID-19.

"Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжает оставаться стабильно высоким. В первую очередь, за счет заболевших в легкой и средней степени тяжести. А также бессимптомных больных при высоком охвате проводимых тестов. При этом мы фиксируем значительное количество локальных семейных очагов практически по всей области", - цитирует пресс-служба губернатора слова Текслера.

По его мнению, семейные очаги означают то, что не всегда жители региона соблюдают меры безопасности и профилактики, забывая, что "вирус коварен и до сих пор опасен".

Минздрав области напоминает, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности (в том числе обязательная самоизоляция до 14 июня): обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции, а также запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК, приостановлена работа с клиентами ресторанов и кафе, кальянных и ночных клубов, приостановлено бронирование мест в санаториях. Гражданам старше 65 лет лучше оставаться в режиме самоизоляции, но всем жителям разрешено сменить место самоизоляции на дачи и садовые участки, проследовав к ним на личном автотранспорте или такси.