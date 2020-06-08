Ночное путешествие и летающая лягушка: победители IPA OneShot Movement

© Фото : Jean-Christophe Girard Lemay/ IPA OneShot Movement

Фотограф Жан-Кристоф Жерар Лемэй (Jean-Christophe Girard Lemay) навсегда запомнил момент, когда белуха подплыла к кораблю, на котором он находился. Так близко он не видел редкого белого кита никогда. Теперь тот день вдвойне знаменателен: у снимка "Всплытие" — третье место в категории "Природа".