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2020-06-08T17:59
https://ria.ru/20200608/1572619085.html
Ночное путешествие и летающая лягушка: победители IPA OneShot Movement
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/08/1572617491_0:132:2500:1538_1036x0_80_0_0_b4847c1ce631d17cc09d1806d8505ea7.jpg
РИА Новости

Ночное путешествие и летающая лягушка: победители IPA OneShot Movement

16:08 08.06.2020 (обновлено: 17:59 08.06.2020)
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Жюри престижного фотоконкурса IPA (International Photography Awards) объявило победителей в номинации OneShot Movement. В этом году перед участниками стояла задача изучить через объектив и выразить в снимке концепцию движения в любых его проявлениях. Самые удивительные и вдохновляющие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Anne Mason-Hoerter/ IPA OneShot Movement

Гран-при завоевала Анна Мейсон-Хертер (Anne Mason-Hoerter). Чтобы собрать этот энергичный снимок-пазл, фотограф на протяжении месяца наблюдала за тем, как растет дикая морковь, и сделала больше 50 кадров.

Anne Mason-Hoerter. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
1 из 15

Гран-при завоевала Анна Мейсон-Хертер (Anne Mason-Hoerter). Чтобы собрать этот энергичный снимок-пазл, фотограф на протяжении месяца наблюдала за тем, как растет дикая морковь, и сделала больше 50 кадров.

© Фото : Anne Mason-Hoerter/ IPA OneShot Movement
© Фото : Patrizia Burra/ IPA OneShot Movement

"Почти свободна". Патриция Бурра (Patrizia Burra) с ее художественным взглядом на движение остановилась на втором месте в номинации "Искусство".

Patrizia Burra. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
2 из 15

"Почти свободна". Патриция Бурра (Patrizia Burra) с ее художественным взглядом на движение остановилась на втором месте в номинации "Искусство".

© Фото : Patrizia Burra/ IPA OneShot Movement
© Фото : Ugo Ricciardi/ IPA OneShot Movement

"Гигантская мостовая и силуэт. Северная Ирландия". Снимок Уго Риккарди (Ugo Ricciardi) из серии "Ночные пейзажи" занял третье место в категории "Искусство".

Ugo Ricciardi. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
3 из 15

"Гигантская мостовая и силуэт. Северная Ирландия". Снимок Уго Риккарди (Ugo Ricciardi) из серии "Ночные пейзажи" занял третье место в категории "Искусство".

© Фото : Ugo Ricciardi/ IPA OneShot Movement
© Фото : Chin Leong Teo/ IPA OneShot Movement

Летающая лягушка Уоллеса живет в джунглях Малайзии и Борнео. Это яркое, длинноногое и невероятно фотогеничное существо помогло Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) победить в номинации "Природа".

Chin Leong Teo. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
4 из 15

Летающая лягушка Уоллеса живет в джунглях Малайзии и Борнео. Это яркое, длинноногое и невероятно фотогеничное существо помогло Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) победить в номинации "Природа".

© Фото : Chin Leong Teo/ IPA OneShot Movement
© Фото : Claudio Piccoli/ IPA OneShot Movement

Клаудио Пикколи (Claudio Piccoli) запечатлел "Полет над морем" и заслужил второе место в категории "Природа".

Claudio Piccoli. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
5 из 15

Клаудио Пикколи (Claudio Piccoli) запечатлел "Полет над морем" и заслужил второе место в категории "Природа".

© Фото : Claudio Piccoli/ IPA OneShot Movement
© Фото : Jean-Christophe Girard Lemay/ IPA OneShot Movement

Фотограф Жан-Кристоф Жерар Лемэй (Jean-Christophe Girard Lemay) навсегда запомнил момент, когда белуха подплыла к кораблю, на котором он находился. Так близко он не видел редкого белого кита никогда. Теперь тот день вдвойне знаменателен: у снимка "Всплытие" — третье место в категории "Природа".

Jean-Christophe Girard Lemay. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
6 из 15

Фотограф Жан-Кристоф Жерар Лемэй (Jean-Christophe Girard Lemay) навсегда запомнил момент, когда белуха подплыла к кораблю, на котором он находился. Так близко он не видел редкого белого кита никогда. Теперь тот день вдвойне знаменателен: у снимка "Всплытие" — третье место в категории "Природа".

© Фото : Jean-Christophe Girard Lemay/ IPA OneShot Movement
© Фото : Jacopo Maria Della Valle/ IPA OneShot Movement

Джакопо Мария Делла Валле (Jacopo Maria Della Valle) и ее "Собиратели риса" одержали победу в номинации "Люди".

Jacopo Maria Della Valle. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
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Джакопо Мария Делла Валле (Jacopo Maria Della Valle) и ее "Собиратели риса" одержали победу в номинации "Люди".

© Фото : Jacopo Maria Della Valle/ IPA OneShot Movement
© Фото : Ken Browar and Deborah Ory/ IPA OneShot Movement

"Ночному путешествию" Кена Бровара и Деборы Ори (Ken Browar and Deborah Ory) досталось второе место в номинации "Люди". На фото шесть танцоров исполняют балет Марты Грэм, основанный на мифе об Эдипе и Иокасте.

Ken Browar and Deborah Ory. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
8 из 15

"Ночному путешествию" Кена Бровара и Деборы Ори (Ken Browar and Deborah Ory) досталось второе место в номинации "Люди". На фото шесть танцоров исполняют балет Марты Грэм, основанный на мифе об Эдипе и Иокасте.

© Фото : Ken Browar and Deborah Ory/ IPA OneShot Movement
© Фото : F. Dilek Uyar/ IPA OneShot Movement

"Хороший пастух" оказался на третьем месте в категории "Люди". Автор фото — Ф. Дилек Уяр (F. Dilek Uyar).

F. Dilek Uyar. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
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"Хороший пастух" оказался на третьем месте в категории "Люди". Автор фото — Ф. Дилек Уяр (F. Dilek Uyar).

© Фото : F. Dilek Uyar/ IPA OneShot Movement
© Фото : Benjamin Buckland/ IPA OneShot Movement

"В школу. Руанда". Кадр Бенджамина Бакленда (Benjamin Buckland) стал лучшим в номинации "Уличная фотография".

Benjamin Buckland. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
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"В школу. Руанда". Кадр Бенджамина Бакленда (Benjamin Buckland) стал лучшим в номинации "Уличная фотография".

© Фото : Benjamin Buckland/ IPA OneShot Movement
© Фото : Dimpy Bhalotia/ IPA OneShot Movement

"Летающие мальчики" Димпи Балотиа (Dimpy Bhalotia) поднялись на второе место в категории "Уличная фотография".

Dimpy Bhalotia. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
11 из 15

"Летающие мальчики" Димпи Балотиа (Dimpy Bhalotia) поднялись на второе место в категории "Уличная фотография".

© Фото : Dimpy Bhalotia/ IPA OneShot Movement
© Фото : George Stastny/ IPA OneShot Movement

Momentum Джорджа Штастны (George Stastny) замкнул тройку лидеров в номинации "Уличная фотография".

George Stastny. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
12 из 15

Momentum Джорджа Штастны (George Stastny) замкнул тройку лидеров в номинации "Уличная фотография".

© Фото : George Stastny/ IPA OneShot Movement
© Фото : Youngkeun Sur/ IPA OneShot Movement

"Город как полупроводник" Юнгкена Су (Youngkeun Sur), напоминающий, в какую динамичную эпоху мы живем, победил в категории "Технологии, машины".

Youngkeun Sur. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
13 из 15

"Город как полупроводник" Юнгкена Су (Youngkeun Sur), напоминающий, в какую динамичную эпоху мы живем, победил в категории "Технологии, машины".

© Фото : Youngkeun Sur/ IPA OneShot Movement
© Фото : Richard Seymour/ IPA OneShot Movement

Завораживающий снимок Ричарда Сеймура (Richard Seymour) с "Ледовой гонки" Porsche в Австрии занял второе место в номинации "Технологии, машины".

Richard Seymour. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
14 из 15

Завораживающий снимок Ричарда Сеймура (Richard Seymour) с "Ледовой гонки" Porsche в Австрии занял второе место в номинации "Технологии, машины".

© Фото : Richard Seymour/ IPA OneShot Movement
© Фото : Christiaan van Heijst/ IPA OneShot Movement

"Лунный свет над Атлантическим океаном" принес Кристиану ван Хайсту (Christiaan van Heijst) третье место в категории "Технологии, машины".

Christiaan van Heijst. Работа победителя конкурса IPA OneShot Movement
15 из 15

"Лунный свет над Атлантическим океаном" принес Кристиану ван Хайсту (Christiaan van Heijst) третье место в категории "Технологии, машины".

© Фото : Christiaan van Heijst/ IPA OneShot Movement
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