Ночное путешествие и летающая лягушка: победители IPA OneShot Movement

Гран-при завоевала Анна Мейсон-Хертер (Anne Mason-Hoerter). Чтобы собрать этот энергичный снимок-пазл, фотограф на протяжении месяца наблюдала за тем, как растет дикая морковь, и сделала больше 50 кадров.
Гран-при завоевала Анна Мейсон-Хертер (Anne Mason-Hoerter). Чтобы собрать этот энергичный снимок-пазл, фотограф на протяжении месяца наблюдала за тем, как растет дикая морковь, и сделала больше 50 кадров.
"Почти свободна". Патриция Бурра (Patrizia Burra) с ее художественным взглядом на движение остановилась на втором месте в номинации "Искусство".
"Почти свободна". Патриция Бурра (Patrizia Burra) с ее художественным взглядом на движение остановилась на втором месте в номинации "Искусство".
"Гигантская мостовая и силуэт. Северная Ирландия". Снимок Уго Риккарди (Ugo Ricciardi) из серии "Ночные пейзажи" занял третье место в категории "Искусство".
"Гигантская мостовая и силуэт. Северная Ирландия". Снимок Уго Риккарди (Ugo Ricciardi) из серии "Ночные пейзажи" занял третье место в категории "Искусство".
Летающая лягушка Уоллеса живет в джунглях Малайзии и Борнео. Это яркое, длинноногое и невероятно фотогеничное существо помогло Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) победить в номинации "Природа".
Летающая лягушка Уоллеса живет в джунглях Малайзии и Борнео. Это яркое, длинноногое и невероятно фотогеничное существо помогло Чину Леонгу Тео (Chin Leong Teo) победить в номинации "Природа".
Клаудио Пикколи (Claudio Piccoli) запечатлел "Полет над морем" и заслужил второе место в категории "Природа".
Клаудио Пикколи (Claudio Piccoli) запечатлел "Полет над морем" и заслужил второе место в категории "Природа".
Фотограф Жан-Кристоф Жерар Лемэй (Jean-Christophe Girard Lemay) навсегда запомнил момент, когда белуха подплыла к кораблю, на котором он находился. Так близко он не видел редкого белого кита никогда. Теперь тот день вдвойне знаменателен: у снимка "Всплытие" — третье место в категории "Природа".
Фотограф Жан-Кристоф Жерар Лемэй (Jean-Christophe Girard Lemay) навсегда запомнил момент, когда белуха подплыла к кораблю, на котором он находился. Так близко он не видел редкого белого кита никогда. Теперь тот день вдвойне знаменателен: у снимка "Всплытие" — третье место в категории "Природа".
Джакопо Мария Делла Валле (Jacopo Maria Della Valle) и ее "Собиратели риса" одержали победу в номинации "Люди".
Джакопо Мария Делла Валле (Jacopo Maria Della Valle) и ее "Собиратели риса" одержали победу в номинации "Люди".
"Ночному путешествию" Кена Бровара и Деборы Ори (Ken Browar and Deborah Ory) досталось второе место в номинации "Люди". На фото шесть танцоров исполняют балет Марты Грэм, основанный на мифе об Эдипе и Иокасте.
"Ночному путешествию" Кена Бровара и Деборы Ори (Ken Browar and Deborah Ory) досталось второе место в номинации "Люди". На фото шесть танцоров исполняют балет Марты Грэм, основанный на мифе об Эдипе и Иокасте.
"Хороший пастух" оказался на третьем месте в категории "Люди". Автор фото — Ф. Дилек Уяр (F. Dilek Uyar).
"Хороший пастух" оказался на третьем месте в категории "Люди". Автор фото — Ф. Дилек Уяр (F. Dilek Uyar).
"В школу. Руанда". Кадр Бенджамина Бакленда (Benjamin Buckland) стал лучшим в номинации "Уличная фотография".
"В школу. Руанда". Кадр Бенджамина Бакленда (Benjamin Buckland) стал лучшим в номинации "Уличная фотография".
"Летающие мальчики" Димпи Балотиа (Dimpy Bhalotia) поднялись на второе место в категории "Уличная фотография".
"Летающие мальчики" Димпи Балотиа (Dimpy Bhalotia) поднялись на второе место в категории "Уличная фотография".
Momentum Джорджа Штастны (George Stastny) замкнул тройку лидеров в номинации "Уличная фотография".
Momentum Джорджа Штастны (George Stastny) замкнул тройку лидеров в номинации "Уличная фотография".
"Город как полупроводник" Юнгкена Су (Youngkeun Sur), напоминающий, в какую динамичную эпоху мы живем, победил в категории "Технологии, машины".
"Город как полупроводник" Юнгкена Су (Youngkeun Sur), напоминающий, в какую динамичную эпоху мы живем, победил в категории "Технологии, машины".
Завораживающий снимок Ричарда Сеймура (Richard Seymour) с "Ледовой гонки" Porsche в Австрии занял второе место в номинации "Технологии, машины".
Завораживающий снимок Ричарда Сеймура (Richard Seymour) с "Ледовой гонки" Porsche в Австрии занял второе место в номинации "Технологии, машины".
"Лунный свет над Атлантическим океаном" принес Кристиану ван Хайсту (Christiaan van Heijst) третье место в категории "Технологии, машины".
"Лунный свет над Атлантическим океаном" принес Кристиану ван Хайсту (Christiaan van Heijst) третье место в категории "Технологии, машины".