В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 32 тысячи

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 32 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 32 033 случая заражения, за последние сутки - 847. Скончались с начала эпидемии 1883 человека.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 10 904 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.