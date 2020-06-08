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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-06-08T11:56
https://ria.ru/20200608/1572618284.html
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199258_0:146:2730:1682_1036x0_80_0_0_cbfb31a580ad4bb0e81331bbc686304f.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:56 08.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала пять нарушений, Турция - один, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – два, Идлиб - три. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводил.
Подразделения сирийской арабской армии в освобожденном от террористов городе Хазарен в южной части провинции Идлиб
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