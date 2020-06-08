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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:49
https://ria.ru/20200608/1572617709.html
В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1720
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686685_0:161:3070:1888_1036x0_80_0_0_34f7b02f7141631f1b987e0b31558e82.jpg
РИА Новости

В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1720

11:49 08.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1720, сообщает в понедельник сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровел 1331 человек, 71 умер.
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За воскресенье в республике провели 2253 теста на коронавирус, за все время – 335686.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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