В Литве число случаев COVID-19 выросло до 1720

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровел 1331 человек, 71 умер.
За воскресенье в республике провели 2253 теста на коронавирус, за все время – 335686.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф