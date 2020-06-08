В Ростовской области умер пациент с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ростовской области, число летальных случаев достигло 48, сообщает правительство региона.
По данным областного управления Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 189 и достигло 6355 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.
"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – мужчина 89 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 48 человек", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 34 человека. За весь период в области выздоровели 2343 человека, под медицинским наблюдением находятся 10,7 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф