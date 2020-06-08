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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T11:27
https://ria.ru/20200608/1572616286.html
В Ростовской области умер пациент с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Ростовской области умер пациент с COVID-19

11:27 08.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ростовской области, число летальных случаев достигло 48, сообщает правительство региона.
По данным областного управления Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 189 и достигло 6355 человек. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.
"За последние сутки скончался еще один человек с коронавирусом – мужчина 89 лет с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. За весь период жертвами COVID-19 в области стали 48 человек", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 34 человека. За весь период в области выздоровели 2343 человека, под медицинским наблюдением находятся 10,7 тысячи человек.
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