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2020-06-08T11:04
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Вывозной рейс с россиянами из Чили вылетел на Кубу
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РИА Новости

Вывозной рейс с россиянами из Чили вылетел на Кубу

11:04 08.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании Azur Air, уже забравший россиян из Бразилии и Аргентины, принял на борт пассажиров в Чили, в столице страны в самолет сели 63 человека, сообщил РИА Новости пресс-атташе посольства России в Чили Денис Винокуров.
"Самолет вылетел, всего на борт поднялись 63 человека, из них 58 – граждане России", - сообщил он.
Также на борту два чилийских гражданина, они являются мужьями россиянок, и трое кубинцев (они летят в Гавану).
Самолет уже забрал 48 человек из Сан-Паулу, 220 человек из Буэнос-Айреса. Из Чили он летит на Кубу. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване, с Кубы улетят еще около 100 человек.
После этого борт направится в Москву.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет в небе
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