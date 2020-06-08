Вывозной рейс с россиянами из Чили вылетел на Кубу

"Самолет вылетел, всего на борт поднялись 63 человека, из них 58 – граждане России", - сообщил он.
Также на борту два чилийских гражданина, они являются мужьями россиянок, и трое кубинцев (они летят в Гавану).
Самолет уже забрал 48 человек из Сан-Паулу, 220 человек из Буэнос-Айреса. Из Чили он летит на Кубу. Как сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Гаване, с Кубы улетят еще около 100 человек.
После этого борт направится в Москву.
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