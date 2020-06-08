Беззаконие или хорошая работа? Что в Миннеаполисе говорят о полиции

МИННЕАПОЛИС (США), 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Жесткое задержание с заламыванием рук и день в полицейском участке - так описывает свой опыт "общения" с полицейским Дереком Чавеном темнокожий мужчина по имени Рэнди.

Он со своей маленькой дочкой стоит в очереди за бесплатными продуктами на Лейк-стрит напротив Третьего полицейского участка, где работал Чавен.

Участок сожгли протестующие, а сам Чавен в понедельник предстанет перед судом по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Нулевая толерантность

"У него нулевая толерантность к черным. Нулевая. Я тоже с ним сталкивался. Он меня задерживал. Он причинил мне боль. Руки заламывал сзади наверх, все такое. Я знал, что это ему аукнется", - вспоминает мужчина. Из-под белой маски видны две вытатуированные под левым глазом слезы.

Было это в 2014 году. Всего, говорит он, задержали пятерых.

"Они говорили, что мы там подозрительно околачивались", - продолжает мужчина, хотя, уверяет он, ничего такого не было и они просто шли в магазин.

В участке их продержали около шести часов. Потом отпустили. Но за это время Рэнди и его спутники натерпелись страху: мало ли какие дела, о которых ты даже не подозреваешь, полиция хочет на тебя повесить, поясняет он.

Репутация у Третьего участка, по его словам, была плохая. Все там, говорит он, были коррумпированы и от них тут страдали многие. На этот участок даже по непонятной причине привозили людей из других районов.

"Сами угадайте зачем", - говорит Рэнди, отказываясь выдвигать свою версию. Сейчас он переехал в другой район.

Вызов полиции дело рискованное

По словам 35-летнего темнокожего Стивена, который живет в частном доме неподалёку от Лейк-стрит, общение с полицией в этом районе, да и городе дело рискованное.

"В них все равно есть потребность, но в конечном счете беспокоишься, что они сделают, когда приедут", - говорит он.

Такое отношение у него появилось после того, как в 12-летнем возрасте он с приятелем вызвал полицию, увидев, как кто-то вламывается в другой дом. Закончилось все тем, что их же и задержали, хотя впоследствии отпустили.

"Может, они нам не поверили, хотели припугнуть нас. Типа того. Не знаю", - до сих пор недоумевает он.

Второй неприятный эпизод общения с правоохранителями произошел, когда ему было около 20 лет. По словам Стивена, он был вечером дома с приятелем, когда его собака начала вести себя так, будто около дома кто-то есть: не лаяла, а принюхивалась. Стивен, держа собаку за ошейник, пошел к двери проверить, что происходит.

"Я его не видел, но вдруг этот коп выскакивает из ниоткуда, наводит на меня пистолет, - тут Стивен показывает, как тот в упор направил на него оружие, - и говорит: "Убери внутрь чертову собаку и подними свои чертовы руки!"

Стивен увел внутрь собаку и больше не выходил. Полицейский больше не появлялся. Что он там делал, так и непонятно, говорит мужчина.

Как-то раз его зимой примерно при минус 10 градусах остановил патруль. Стивен в первом часу ночи один шел домой с вечерней смены. Полиция заставил его снять куртку и шапку и поднять руки.

"Я вынужден был это сделать. Я не знаю, что они хотели", - говорит Стивен. Тогда все обошлось.

Так что, по его словам, здесь лучше воздерживаться от вызова полиции и делать это только в крайнем случае. В его случае, признает мужчина, это наверняка связано с цветом кожи, однако полицейские, говорит он, довольно жестко обращаются со всеми подряд. В перемены после случая с Флойдом Стивен до конца не верит.

"Это большой вызов. Это большая задача реструктурировать организацию, у которой есть руки в разных частях системы правосудия. Но надо надеяться", - говорит он.

На крыльце показывается его белая жена с примерно годовалой смуглой дочкой с мелкими черными кудряшками.

Не все плохие, но говорят многое

О недоверии к полиции говорит и латинского вида мужчина по имени Виктор. У него за плечами 16-летний опыт жизни на улице. Теперь у него невеста, бездомный период позади. Но теперь, уверен он, его прошлое, когда полиция не раз задерживала его под предлогом того, что он "похож на ориентировку", сказывается на настоящем.

"Когда кто-то вломился в дом моей невесты, она позвонила им. Они сказали: "Хорошо. Ничего не украли. Мы даже не будем регистрировать это". Это что, служить и защищать?" - рассказывает Виктор.

Он уверен, что такая реакция стала следствием того, что они помнили его по прошлым задержаниям.

"Я не думаю, что все копы плохие. Потому что я встречал очень хороших", - говорит мужчина. Причем хорошие полицейские попадались ему даже в менее благополучных районах, чем этот.

"Я не понимаю, почему они считают, что они должны быть такими иногда", - говорит он о "плохих копах".

Историй о таких полицейских много, продолжает Виктор, хотя припомнить ни одной не может. Зато точно знает, что его невеста, которая работала в магазине через дорогу, не раз звонила ему и говорила, что полицейские только что избили кого-то перед магазином или уволокли кого-то в участок.

Нет проблем

Однако не все здесь сталкивались с неподобающим поведением полиции.

"Я переехала сюда (в США) в 1990 году, и я живу в этом месте около 16 лет. Тут очень спокойно. У меня никогда не было проблем с ними. Они всегда помогали, когда мне это было нужно", - говорит темнокожая женщина по имени Рене.

По ее словам, у нее есть сын с психическим расстройством, который живет на улице.

"Так что мне иногда приходится звонить в полицию, если я за него беспокоюсь или если надо узнать информацию о нем, или прихожу и даю информацию о нем как родитель. И у меня с ними проблем не было", - продолжает Рене.

Надо что-то менять

"Насколько я могу судить, у них была довольно хорошая репутация. Думаю, они отзывчивые, помогающие. Насилия я не видел", - говорит 77-летний Уэйн Вэтэр.

Он белый, живет в этом районе 20 лет. Двухэтажный дом на несколько квартир, на крыльце которого он сидит в кресле, находится в нескольких десятках метров от Лейк-стрит, где были сожжены многие здания.

Однако случившееся с Флойдом он называет "неуместным", а после того, как на фоне этого в СМИ всплыли и другие истории, Вэтэр задумался.

"Теперь у меня смешанное впечатление. Думаю, многие полицейские, которых я видел, довольно профессиональны и хорошо работают. Думаю, мы должны изменить какие-то правила, как в случае с удушающими приёмами", - говорит мужчина.

История с Флойдом, признается он, послужила для него своеобразным звонком, хотя и не поколебала его доверие к полицейским. Дерек Чавен, который коленом давил на шею Флойда, должен быть привлечен ко ответственности, считает Вэтэр.

Чавена обвиняют в совершении преднамеренного убийства без предварительного умысла, что грозит тюремным сроком до 40 лет.