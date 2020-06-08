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2020-06-08T11:30
https://ria.ru/20200608/1572614451.html
Беззаконие или хорошая работа? Что в Миннеаполисе говорят о полиции
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РИА Новости

Беззаконие или хорошая работа? Что в Миннеаполисе говорят о полиции

11:30 08.06.2020
2160
© РИА Новости / Михаил ТургиевОбстановка в Миннеаполисе
Обстановка в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
МИННЕАПОЛИС (США), 8 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Жесткое задержание с заламыванием рук и день в полицейском участке - так описывает свой опыт "общения" с полицейским Дереком Чавеном темнокожий мужчина по имени Рэнди.
Он со своей маленькой дочкой стоит в очереди за бесплатными продуктами на Лейк-стрит напротив Третьего полицейского участка, где работал Чавен.
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Участок сожгли протестующие, а сам Чавен в понедельник предстанет перед судом по обвинению в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда.

Нулевая толерантность

"У него нулевая толерантность к черным. Нулевая. Я тоже с ним сталкивался. Он меня задерживал. Он причинил мне боль. Руки заламывал сзади наверх, все такое. Я знал, что это ему аукнется", - вспоминает мужчина. Из-под белой маски видны две вытатуированные под левым глазом слезы.
Было это в 2014 году. Всего, говорит он, задержали пятерых.
"Они говорили, что мы там подозрительно околачивались", - продолжает мужчина, хотя, уверяет он, ничего такого не было и они просто шли в магазин.
© РИА Новости / Михаил ТургиевОбстановка в Миннеаполисе
Обстановка в Миннеаполисе
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Обстановка в Миннеаполисе
В участке их продержали около шести часов. Потом отпустили. Но за это время Рэнди и его спутники натерпелись страху: мало ли какие дела, о которых ты даже не подозреваешь, полиция хочет на тебя повесить, поясняет он.
Репутация у Третьего участка, по его словам, была плохая. Все там, говорит он, были коррумпированы и от них тут страдали многие. На этот участок даже по непонятной причине привозили людей из других районов.
"Сами угадайте зачем", - говорит Рэнди, отказываясь выдвигать свою версию. Сейчас он переехал в другой район.
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Вызов полиции дело рискованное

По словам 35-летнего темнокожего Стивена, который живет в частном доме неподалёку от Лейк-стрит, общение с полицией в этом районе, да и городе дело рискованное.
"В них все равно есть потребность, но в конечном счете беспокоишься, что они сделают, когда приедут", - говорит он.
Такое отношение у него появилось после того, как в 12-летнем возрасте он с приятелем вызвал полицию, увидев, как кто-то вламывается в другой дом. Закончилось все тем, что их же и задержали, хотя впоследствии отпустили.
Обстановка в Миннеаполисе
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"Может, они нам не поверили, хотели припугнуть нас. Типа того. Не знаю", - до сих пор недоумевает он.
Второй неприятный эпизод общения с правоохранителями произошел, когда ему было около 20 лет. По словам Стивена, он был вечером дома с приятелем, когда его собака начала вести себя так, будто около дома кто-то есть: не лаяла, а принюхивалась. Стивен, держа собаку за ошейник, пошел к двери проверить, что происходит.
"Я его не видел, но вдруг этот коп выскакивает из ниоткуда, наводит на меня пистолет, - тут Стивен показывает, как тот в упор направил на него оружие, - и говорит: "Убери внутрь чертову собаку и подними свои чертовы руки!"
Стивен увел внутрь собаку и больше не выходил. Полицейский больше не появлялся. Что он там делал, так и непонятно, говорит мужчина.
Девочка рядом с отцом во время протестов в Вашингтоне
5 июня, 08:00
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Как-то раз его зимой примерно при минус 10 градусах остановил патруль. Стивен в первом часу ночи один шел домой с вечерней смены. Полиция заставил его снять куртку и шапку и поднять руки.
"Я вынужден был это сделать. Я не знаю, что они хотели", - говорит Стивен. Тогда все обошлось.
Так что, по его словам, здесь лучше воздерживаться от вызова полиции и делать это только в крайнем случае. В его случае, признает мужчина, это наверняка связано с цветом кожи, однако полицейские, говорит он, довольно жестко обращаются со всеми подряд. В перемены после случая с Флойдом Стивен до конца не верит.
"Это большой вызов. Это большая задача реструктурировать организацию, у которой есть руки в разных частях системы правосудия. Но надо надеяться", - говорит он.
На крыльце показывается его белая жена с примерно годовалой смуглой дочкой с мелкими черными кудряшками.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
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© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит

Не все плохие, но говорят многое

О недоверии к полиции говорит и латинского вида мужчина по имени Виктор. У него за плечами 16-летний опыт жизни на улице. Теперь у него невеста, бездомный период позади. Но теперь, уверен он, его прошлое, когда полиция не раз задерживала его под предлогом того, что он "похож на ориентировку", сказывается на настоящем.
"Когда кто-то вломился в дом моей невесты, она позвонила им. Они сказали: "Хорошо. Ничего не украли. Мы даже не будем регистрировать это". Это что, служить и защищать?" - рассказывает Виктор.
Он уверен, что такая реакция стала следствием того, что они помнили его по прошлым задержаниям.
"Я не думаю, что все копы плохие. Потому что я встречал очень хороших", - говорит мужчина. Причем хорошие полицейские попадались ему даже в менее благополучных районах, чем этот.
"Я не понимаю, почему они считают, что они должны быть такими иногда", - говорит он о "плохих копах".
Историй о таких полицейских много, продолжает Виктор, хотя припомнить ни одной не может. Зато точно знает, что его невеста, которая работала в магазине через дорогу, не раз звонила ему и говорила, что полицейские только что избили кого-то перед магазином или уволокли кого-то в участок.
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Нет проблем

Однако не все здесь сталкивались с неподобающим поведением полиции.
"Я переехала сюда (в США) в 1990 году, и я живу в этом месте около 16 лет. Тут очень спокойно. У меня никогда не было проблем с ними. Они всегда помогали, когда мне это было нужно", - говорит темнокожая женщина по имени Рене.
По ее словам, у нее есть сын с психическим расстройством, который живет на улице.
"Так что мне иногда приходится звонить в полицию, если я за него беспокоюсь или если надо узнать информацию о нем, или прихожу и даю информацию о нем как родитель. И у меня с ними проблем не было", - продолжает Рене.
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Надо что-то менять

"Насколько я могу судить, у них была довольно хорошая репутация. Думаю, они отзывчивые, помогающие. Насилия я не видел", - говорит 77-летний Уэйн Вэтэр.
Он белый, живет в этом районе 20 лет. Двухэтажный дом на несколько квартир, на крыльце которого он сидит в кресле, находится в нескольких десятках метров от Лейк-стрит, где были сожжены многие здания.
Однако случившееся с Флойдом он называет "неуместным", а после того, как на фоне этого в СМИ всплыли и другие истории, Вэтэр задумался.
"Теперь у меня смешанное впечатление. Думаю, многие полицейские, которых я видел, довольно профессиональны и хорошо работают. Думаю, мы должны изменить какие-то правила, как в случае с удушающими приёмами", - говорит мужчина.
История с Флойдом, признается он, послужила для него своеобразным звонком, хотя и не поколебала его доверие к полицейским. Дерек Чавен, который коленом давил на шею Флойда, должен быть привлечен ко ответственности, считает Вэтэр.
Чавена обвиняют в совершении преднамеренного убийства без предварительного умысла, что грозит тюремным сроком до 40 лет.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
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