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2020-06-08T10:36
https://ria.ru/20200608/1572613376.html
Депутат предложил разработать отдельный нацпроект по газификации
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РИА Новости

Депутат предложил разработать отдельный нацпроект по газификации

10:36 08.06.2020
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты
© РИА Новости / Константин Михальчевский
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Быков направил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложение разработать и утвердить единую федеральную программу по газификации субъектов РФ, а также создать самостоятельный национальный проект в области газоснабжения.
По действующему законодательству развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании межрегиональных и региональных программ. В 2018 году Правительством РФ также был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Вместе с тем, как пояснил парламентарий РИА Новости, для граждан нашей страны вопрос газификации территорий как сельских, так и городских населенных пунктов в регионах остается крайне актуальным. Одним из основных сдерживающих факторов в реализации запланированных мероприятий региональных программ по газификации являются ограниченные финансовые возможности многих региональных и муниципальных бюджетов.
Быков подчеркнул, что общественный запрос на оперативное решение задач по обеспечению населения востребованными энергоресурсами является оправданным.
"Поэтому сегодня особого отношения заслуживает вопрос разработки и утверждения (с внесением при необходимости соответствующих изменений в действующее законодательство) единой федеральной программы по газификации территорий нашей страны, учитывающей, помимо прочей нормативной документации, межрегиональные и региональные программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе предусматривающей возможность оказания субсидиарной поддержки со стороны федерального бюджета в реализации таких межрегиональных и региональных программ, а также создание самостоятельного национального проекта в области газоснабжения", - считает Быков.
В своем обращении депутат также отмечает, что формирование предлагаемого нацпроекта или единой федеральной программы по газификации вместе с имеющимся комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры "может служить предметной правовой основой" для исполнения поручений президента, утвержденных им по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов.
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Михаил МишустинЭкономика
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И ведь примут чтоб деньги выделили, но никто не поведёт газ в деревню даже пару тысяч человек ибо строительство никогда не окупится, хотя зная этих менеджеров и не надо чтоб окупалось, главное зарплаты и премии поделить красиво. Помните таксафоны красные в каждой дыре и на пустырях? Ну как проектик? А сколько дач куплено заграницей от этого проекта...
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