Депутат предложил разработать отдельный нацпроект по газификации

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Быков направил председателю Правительства РФ Депутат Госдумы Олег Быков направил председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину предложение разработать и утвердить единую федеральную программу по газификации субъектов РФ, а также создать самостоятельный национальный проект в области газоснабжения.

По действующему законодательству развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется на основании межрегиональных и региональных программ. В 2018 году Правительством РФ также был утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Вместе с тем, как пояснил парламентарий РИА Новости, для граждан нашей страны вопрос газификации территорий как сельских, так и городских населенных пунктов в регионах остается крайне актуальным. Одним из основных сдерживающих факторов в реализации запланированных мероприятий региональных программ по газификации являются ограниченные финансовые возможности многих региональных и муниципальных бюджетов.

Быков подчеркнул, что общественный запрос на оперативное решение задач по обеспечению населения востребованными энергоресурсами является оправданным.

"Поэтому сегодня особого отношения заслуживает вопрос разработки и утверждения (с внесением при необходимости соответствующих изменений в действующее законодательство) единой федеральной программы по газификации территорий нашей страны, учитывающей, помимо прочей нормативной документации, межрегиональные и региональные программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, в том числе предусматривающей возможность оказания субсидиарной поддержки со стороны федерального бюджета в реализации таких межрегиональных и региональных программ, а также создание самостоятельного национального проекта в области газоснабжения", - считает Быков.