В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 13 325

В воскресенье власти республики сообщали о 12364 подтвержденных случаях и 200 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. Накануне пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян сообщила, что лаборатория наццентра по контролю и профилактике заболеваний, на которую приходится основной объем тестирования на коронавирус, была закрыта 8 июня на дезинфекцию. Она предупредила, что приостановка работы лаборатории повлияет на статистику, которая будет опубликована в понедельник, подтвержденных случаев будет меньше.