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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T10:26
https://ria.ru/20200608/1572612871.html
В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 13 325
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РИА Новости

В Армении число выявленных случаев COVID-19 выросло до 13 325

10:26 08.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 8 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении в условиях приостановки работы основной лаборатории за минувшие сутки выросло на 195 и достигло 13325, еще 11 человек скончались, сообщается в понедельник на сайте Минздрава.
В воскресенье власти республики сообщали о 12364 подтвержденных случаях и 200 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. Накануне пресс-секретарь Минздрава Алина Никогосян сообщила, что лаборатория наццентра по контролю и профилактике заболеваний, на которую приходится основной объем тестирования на коронавирус, была закрыта 8 июня на дезинфекцию. Она предупредила, что приостановка работы лаборатории повлияет на статистику, которая будет опубликована в понедельник, подтвержденных случаев будет меньше.
"В Армении подтверждены 13325 случаев коронавируса. Излечились 4099 пациентов. Скончались 211 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 8943 пациента, проведены 70 тысяч тестов на коронавирус, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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