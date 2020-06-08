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Жаркий июнь в Москве
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РИА Новости

Жаркий июнь в Москве

12:23 08.06.2020 (обновлено: 15:48 08.06.2020)
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В столичном регионе установилась по-настоящему летняя погода. Как москвичи провели жаркие выходные — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Антициклон принес в Москву долгожданное тепло.

Люди катаются на велосипедах в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
1 из 14

Антициклон принес в Москву долгожданное тепло.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Среднесуточная температура воздуха в столице превышает норму на четыре-пять градусов.

Девушка занимается бегом в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
2 из 14

Среднесуточная температура воздуха в столице превышает норму на четыре-пять градусов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Выходные были солнечными, а воскресенье стало самым теплым днем в этом году.

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
3 из 14

Выходные были солнечными, а воскресенье стало самым теплым днем в этом году.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Жаркая погода сохранится в столичном регионе всю рабочую неделю, обещают синоптики.

Люди загорают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
4 из 14

Жаркая погода сохранится в столичном регионе всю рабочую неделю, обещают синоптики.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Днем будет плюс 25-27 градусов, ночью — плюс 16-19.

Люди катаются на моторной лодке в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
5 из 14

Днем будет плюс 25-27 градусов, ночью — плюс 16-19.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
6 из 14

Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вода прогреется до 18-20 градусов тепла — при такой температуре обычно стартует купальный сезон.

Девушки гуляют в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
7 из 14

Вода прогреется до 18-20 градусов тепла — при такой температуре обычно стартует купальный сезон.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Отправляясь на улицу, врачи советуют соблюдать определенные правила.

Девушка катается на велосипеде в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
8 из 14

Отправляясь на улицу, врачи советуют соблюдать определенные правила.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В жару нужно пить больше воды, употребление кофе лучше сократить, а черный чай заменить зеленым или травяным.

Молодые люди отдыхают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
9 из 14

В жару нужно пить больше воды, употребление кофе лучше сократить, а черный чай заменить зеленым или травяным.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Лучшая одежда для летней погоды — светлых тонов и из натуральных тканей.

Молодые люди катаются на самокате в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
10 из 14

Лучшая одежда для летней погоды — светлых тонов и из натуральных тканей.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В жаркие дни не стоит заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление.

Молодой человек отдыхает в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
11 из 14

В жаркие дни не стоит заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Для пробежки лучше выбирать утренние часы.

Женщина занимается спортом на школьном стадионе на улице Крупской в Москве
12 из 14

Для пробежки лучше выбирать утренние часы.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Время пребывания на солнце нужно контролировать.

Молодые люди играют футбол на школьном стадионе на улице Крупской в Москве
13 из 14

Время пребывания на солнце нужно контролировать.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

По возможности следует отказаться от прогулок днем, когда солнце наиболее активно.

Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
14 из 14

По возможности следует отказаться от прогулок днем, когда солнце наиболее активно.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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