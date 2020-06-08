Жаркий июнь в Москве

Антициклон принес в Москву долгожданное тепло.
Среднесуточная температура воздуха в столице превышает норму на четыре-пять градусов.
Среднесуточная температура воздуха в столице превышает норму на четыре-пять градусов.
Выходные были солнечными, а воскресенье стало самым теплым днем в этом году.
Выходные были солнечными, а воскресенье стало самым теплым днем в этом году.
Жаркая погода сохранится в столичном регионе всю рабочую неделю, обещают синоптики.
Жаркая погода сохранится в столичном регионе всю рабочую неделю, обещают синоптики.
Днем будет плюс 25-27 градусов, ночью — плюс 16-19.
Днем будет плюс 25-27 градусов, ночью — плюс 16-19.
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Отдыхающие в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Вода прогреется до 18-20 градусов тепла — при такой температуре обычно стартует купальный сезон.
Вода прогреется до 18-20 градусов тепла — при такой температуре обычно стартует купальный сезон.
Отправляясь на улицу, врачи советуют соблюдать определенные правила.
Отправляясь на улицу, врачи советуют соблюдать определенные правила.
В жару нужно пить больше воды, употребление кофе лучше сократить, а черный чай заменить зеленым или травяным.
В жару нужно пить больше воды, употребление кофе лучше сократить, а черный чай заменить зеленым или травяным.
Лучшая одежда для летней погоды — светлых тонов и из натуральных тканей.
Лучшая одежда для летней погоды — светлых тонов и из натуральных тканей.
В жаркие дни не стоит заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление.
В жаркие дни не стоит заниматься интенсивным бегом, а организму нужно давать время на восстановление.
Для пробежки лучше выбирать утренние часы.
Время пребывания на солнце нужно контролировать.
Время пребывания на солнце нужно контролировать.
По возможности следует отказаться от прогулок днем, когда солнце наиболее активно.
По возможности следует отказаться от прогулок днем, когда солнце наиболее активно.