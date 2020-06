СМИ: Болтон 23 июня опубликует книгу о работе советником Трампа

Книга мемуаров Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") должна была выйти еще в марте, затем издательство Simon & Schuster сообщило о переносе публикации на 12 мая. Это объяснялось тем, что черновик книги был направлен в Белый дом для традиционной проверки на предмет содержания секретной информации.