СМИ: Болтон 23 июня опубликует книгу о работе советником Трампа

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший советник президента Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выпустит свою книгу о работе на этом посту 23 июня, даже не получив официального разрешения Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Книга мемуаров Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") должна была выйти еще в марте, затем издательство Simon & Schuster сообщило о переносе публикации на 12 мая. Это объяснялось тем, что черновик книги был направлен в Белый дом для традиционной проверки на предмет содержания секретной информации.

По данным издания, официальное разрешение на публикацию все еще не получено, однако Болтон намерен напечатать книгу 23 июня в любом случае. Сообщается, что он запланировал серию интервью с телеканалами для продвижения своих воспоминаний, а в выходные, предшествующие дате публикации, отправится в пресс-тур для этой же цели.

Ранее сообщалось, что директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отметила, что в неопубликованной книге есть "значительное количество засекреченной информации". Сам Болтон полагает, что уже удалил из мемуаров вызывающие вопросы места, пишет издание.

Газета ранее сообщала, что Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности, которого он считает "предателем".