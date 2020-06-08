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2020-06-08T12:22
https://ria.ru/20200608/1572612325.html
СМИ: Болтон 23 июня опубликует книгу о работе советником Трампа
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РИА Новости

СМИ: Болтон 23 июня опубликует книгу о работе советником Трампа

10:16 08.06.2020 (обновлено: 12:22 08.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выпустит свою книгу о работе на этом посту 23 июня, даже не получив официального разрешения Белого дома, сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.
Книга мемуаров Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") должна была выйти еще в марте, затем издательство Simon & Schuster сообщило о переносе публикации на 12 мая. Это объяснялось тем, что черновик книги был направлен в Белый дом для традиционной проверки на предмет содержания секретной информации.
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По данным издания, официальное разрешение на публикацию все еще не получено, однако Болтон намерен напечатать книгу 23 июня в любом случае. Сообщается, что он запланировал серию интервью с телеканалами для продвижения своих воспоминаний, а в выходные, предшествующие дате публикации, отправится в пресс-тур для этой же цели.
Ранее сообщалось, что директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отметила, что в неопубликованной книге есть "значительное количество засекреченной информации". Сам Болтон полагает, что уже удалил из мемуаров вызывающие вопросы места, пишет издание.
Газета ранее сообщала, что Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности, которого он считает "предателем".
Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Ожидается, что в 592-страничной книге будет описан процесс принятия решения президентом Трампом по ряду вопросов международной политики, в том числе по Украине, Венесуэле, Северной Корее и Ирану.
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Северная КореяДжон БолтонВенесуэлаСШАВ мире
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