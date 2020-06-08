Котяков поздравил соцработников, отметив их чуткость и профессионализм

"Уважаемые социальные работники! От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем социального работника! Качество жизни и благополучие граждан, особенно - пожилых, инвалидов, семей с детьми, во многом зависит от четкости работы системы социальной защиты, от чуткости и профессионализма каждого, кто работает в нашей сфере", - говорится в поздравлении министра, размещенном на сайте Минтруда.