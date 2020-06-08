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2020-06-08T09:11
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Котяков поздравил соцработников, отметив их чуткость и профессионализм
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РИА Новости

Котяков поздравил соцработников, отметив их чуткость и профессионализм

09:11 08.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков поздравил социальных работников с их профессиональным праздником, отметив их вклад в улучшение качества жизни россиян, чуткость и четкость работы.
"Уважаемые социальные работники! От всей души поздравляю с профессиональным праздником – Днем социального работника! Качество жизни и благополучие граждан, особенно - пожилых, инвалидов, семей с детьми, во многом зависит от четкости работы системы социальной защиты, от чуткости и профессионализма каждого, кто работает в нашей сфере", - говорится в поздравлении министра, размещенном на сайте Минтруда.
Как отметил Котяков, обеспечивать поддержку и заботу для тех, кто в этом нуждается, удается благодаря добросовестной работе, профессионализму и сплоченности большой команды.
Он также выразил благодарность каждому, кто трудится в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения, и пожелал работникам этой сферы крепкого здоровья, счастья и успехов в работе.
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