В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 544 пациента

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 544 человека, из них у 209 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 507 человек, в том числе 195 с коронавирусом, из них четыре находились на ИВЛ.
"В больнице 544 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 278 человек с подозрением на COVID/209 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/20 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 14/12 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова в соцсети Facebook.
Она отметила, что в больницу поступил 51 человек, из них 16 с коронавирусом. Выписаны четыре человека, из них двое с выздоровлением по COVID.
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