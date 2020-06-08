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Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:43
https://ria.ru/20200608/1572606978.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 544 пациента
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1036x0_80_0_0_89e1ed59a8a656c7bf76a8881a691f6a.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 544 пациента

07:43 08.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 544 человека, из них у 209 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
Накануне сообщалось о лечении в больнице 507 человек, в том числе 195 с коронавирусом, из них четыре находились на ИВЛ.

"В больнице 544 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 278 человек с подозрением на COVID/209 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/20 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 14/12 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова в соцсети Facebook.

Она отметила, что в больницу поступил 51 человек, из них 16 с коронавирусом. Выписаны четыре человека, из них двое с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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