В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 544 пациента

"В больнице 544 человек (в том числе 16 в реанимации), из них: 278 человек с подозрением на COVID/209 случаев подтверждено лабораторно, из них: 22/20 детей, 26/26 беременных, рожениц и родильниц, 14/12 человек в хирургическом отделении, 5/5 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова в соцсети Facebook.