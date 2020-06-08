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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:41
https://ria.ru/20200608/1572606951.html
В Киргизии выявили 25 новых случаев COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/132735/48/1327354888_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_c760963fc923c2ed3ca125b16b22e695.jpg
РИА Новости

В Киргизии выявили 25 новых случаев COVID-19

07:41 08.06.2020
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСотрудница медицинской помощи в Бишкеке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке. Архивное фото
БИШКЕК, 8 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 25 за сутки, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 8 июня 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
"За сутки от коронавируса умер один человек. Это 67-летняя женщина", - добавил он.
По его словам, среди новых зараженных - 5 медработников. Выздоровели 20 пациентов.
Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2032, из которых 400 - медработники. Погибли 23 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1445 пациентов.
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Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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