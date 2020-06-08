В Киргизии выявили 25 новых случаев COVID-19

БИШКЕК, 8 июн - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Киргизии выросло на 25 за сутки, сообщили РИА Новости в понедельник в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 8 июня 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.

"За сутки от коронавируса умер один человек. Это 67-летняя женщина", - добавил он.

По его словам, среди новых зараженных - 5 медработников. Выздоровели 20 пациентов.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 2032, из которых 400 - медработники. Погибли 23 человека. Выздоровели и были выписаны из больниц 1445 пациентов.