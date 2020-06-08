В Приморье умер пациент с коронавирусом

"За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в крае – уже 2442 человека. Также от COVID-19 скончалась женщина 64 лет. Инфекция развивалась на фоне обострения сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Болезнь протекала в тяжёлой форме. Общее количество умерших от коронавируса в регионе - 23 человека", - говорится в сообщении.