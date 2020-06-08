Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-08T07:07
https://ria.ru/20200608/1572606449.html
В Приморье умер пациент с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:155:3044:1867_1036x0_80_0_0_a5d28dc8868d9dfbbc98907a996f40e5.jpg
РИА Новости

В Приморье умер пациент с коронавирусом

07:07 08.06.2020
1177
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19
ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом умер в Приморье, общее число смертей достигло 23, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в крае – уже 2442 человека. Также от COVID-19 скончалась женщина 64 лет. Инфекция развивалась на фоне обострения сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Болезнь протекала в тяжёлой форме. Общее количество умерших от коронавируса в регионе - 23 человека", - говорится в сообщении.
С 6 июня в Приморье разрешены прогулки и пешие экскурсии небольшими группами. При этом в регионе сохраняется режим повышенной готовности. За прошедшие выходные административные комиссии составили 339 протоколов о нарушениях. Власти напоминают о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции в 1,5 метра.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Приморье женщина и ребенок погибли под колесами грузового поезда
Охотник
Житель Приморья на охоте застрелил человека, приняв его за зверя
Остров Русский во Владивостоке
В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Страус
В Приморье посетители зоопарка загоняли животных после долгого карантина
Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье
В Приморье погиб ранее спасенный краснокнижный серый дельфин
Медицинский работник
В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
Во Владивостоке открыли отделение для пациентов с легкой формой COVID-19
Виталина Цымбалюк-Романовская
Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Власти Петербурга представят поэтапный план снятия ограничений
Врач в госпитале COVID-19
В Хакасии выявили 14 случаев COVID-19
Похороны умершего от коронавируса в Лиме, Перу
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило семь миллионов
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение
Вечный огонь
В Приморье задержали мужчину, который лежал в чаше Вечного огня
Актер Алексей Панин
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Серый дельфин, спасенный из иловой ловушки в бухте Мелководная в районе Де-Фриза в Приморье
В Приморье спасли краснокнижного серого дельфина из иловой ловушки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:48В Благовещенске ввели режим ЧС после "тропического ливня"
06:42Крупнейшие российские банки пока оставляют сотрудников на "удаленке"
06:39Экс-главу приморского Партизанска осудили за махинации с землей
06:37КНДР перестала отвечать на звонки по военной линии связи
06:31В Бурятии выявили почти 80 новых случаев COVID-19
06:27В Приморье расширилась география заболевших COVID-19
06:18В Токио идет регистрация на вывозной рейс во Владивосток
06:13На реке Амбарная выявили загрязнение воды нефтепродуктами за бонами
06:11"Не лез бы лучше": Пушков высмеял слова историка из США о России
06:09В шести российских регионах дожди могут привести к потопам на этой неделе
06:06МЧС предлагает увеличить территории пляжей в регионах к купальному сезону
06:05Счетная палата нашла недостатки при осуществлении таможенных операций
05:58У жителя Приморья изъяли свыше десяти килограммов марихуаны
05:55Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу
05:53Звезды "Матрицы" рассказали, почему согласились играть в сиквеле
05:51Ученые прогнозируют природные пожары летом на границе России и Казахстана
05:47На Сахалине перенесли суд по иску губернатора к мэру Охинского района
05:41В АТОР спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30 процентов
05:40В Южной Корее выявили 38 новых случаев COVID-19
05:38В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 120 тысяч человек
Лента новостейМолния