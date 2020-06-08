В Приморье умер пациент с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 8 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом умер в Приморье, общее число смертей достигло 23, сообщает правительство региона.
"За минувшие сутки в Приморье зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших в крае – уже 2442 человека. Также от COVID-19 скончалась женщина 64 лет. Инфекция развивалась на фоне обострения сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на усилия врачей, спасти пациентку не удалось. Болезнь протекала в тяжёлой форме. Общее количество умерших от коронавируса в регионе - 23 человека", - говорится в сообщении.
С 6 июня в Приморье разрешены прогулки и пешие экскурсии небольшими группами. При этом в регионе сохраняется режим повышенной готовности. За прошедшие выходные административные комиссии составили 339 протоколов о нарушениях. Власти напоминают о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции в 1,5 метра.
Режим самоизоляции действует в регионе с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений.
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